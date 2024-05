El motivo por el que los expertos recomiendan pasar la ITV lo antes posible

Lo primero que debemos saber es que todos los coches que tienen más de cuatro años están obligados a tener que pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), aunque será con distinta periodicidad, dependiendo de los años que tengan.

El COVID y sus consecuencias en la ITV

Han pasado solo 4 años desde que la pandemia llegó a parar totalmente el mundo como lo conocemos. En el mes de marzo hubo que encerrarse en el hogar por espacio de tres meses y las citas del médico y los plazos oficiales dejaron de cumplirse, puesto que no había autorización para salir del domicilio y, por ejemplo, llevar nuestro coche a la ITV.

Todo esto al final causó un retraso en la ITV para miles de vehículos que tuvieron que ver como les caducaba, pero que se quedaron sin renovarla.

Fueron miles de ITV caducadas

Tuvieron que pasar un par de años, para que la DGT decidiese que las ITV pasadas fuera de fecha eran válidas, pero los vehículos que las pasaron después de la fecha podían retrasar la siguiente ITV que tuvieran que pasar.

Los plazos de validez fueron afectados, por lo que si un vehículo tenía que pasar el 1 de abril del 2020, pero al final no lo pudo hacer hasta el 3 de septiembre de 2020, el año siguiente no tenía que pasarla hasta un año justo después, no en abril.

Todo esto, como es normal, lo que hizo fue provocar que hubiese un periodo de tiempo en el que miles de coches no estuvieron obligados al paso de la inspección, un periodo que comprendió entre el 15 de marzo y el 1 de julio, lo que ha provocado que en estos meses se reduzca de manera importante el tráfico en los centros de inspección.

El problema que existe es que todos los vehículos que se agolpan después, terminan provocando una gran saturación, de la que se encargan de avisar las mismas ITV, que lo que hacen es recomendar de forma pública que se adelante la prueba a los coches que la tengan que pasar.

Las ITV lo que hacen es recordarnos que todos los coches tienen autorización para pasar la ITV hasta 30 días antes de que vaya a caducar, lo que significará que puedan pasarla los coches a los que les vaya a caducar a mediados de junio, sin que ello termina afectando a la ITV siguiente, pues no cambia la fecha de caducidad de esta.

¿Qué coches no tienen que pasar la inspección?

Pese a que los años pueden ser una desventaja, sí que debemos decir que algunos coches antiguos se pueden librar de la ITV.

Hace poco en nuestro país, por fin se aprobó que los vehículos catalogados como históricos no van a estar obligados a tener que cumplir con dicho procedimiento.

Más en concreto, los vehículos que se matricularon antes del 1 de enero de 1950 no tendrán que pasar la inspección de ITV.

Por lo tanto, los que han heredado un modelo de tantos años, lo hayan rescatado del desguace para realizar la reforma o coleccionen coches, se van a poder saltar la gestión.

La DGT lo que hace es explicar que un coche es histórico cuando por los años que tiene o la singularidad merece consideración especial que pueda proteger su carácter representativo.

En Tráfico lo que explican es que un coche histórico es el que debido a su antigüedad, interés o singularidad es merecedor de una consideración especial que pueda proteger su carácter representativo.

Desde Tráfico dicen que los vehículos históricos son merecedores de protección, la cual permite que se pueda resguardar el patrimonio cultural y simbólico de nuestra época, permitiendo a la vez que pueda ser usado con toda la seguridad técnica y mecánica.

Aquí el coche debe contar con, como mínimo, treinta años desde que fue fabricado o matriculado por primera vez, y que se encuentren en el estado original.

De igual forma, no debe haber tenido modificaciones en las características o componentes importantes, caso de los frenos, el motor, la dirección, carrocería o la suspensión.

Los que cuenten con menos de cuarenta años van a tener que seguir viendo los exámenes de inspección de la ITV cada par de años. El examen se hará cada tres años cuando tengan entre 40 y 45 años. Cada cuatro años cuando tengan más de 45 años, pero van a ser posteriores a 1950.

La ITV en el futuro

Todos los años se producen pequeñas modificaciones en el campo de la Inspección Técnica de Vehículos, por lo que saber qué será de ella en el futuro no es fácil, pero es cierto que el aumento de los automóviles eléctricos va a provocar una serie de cambios importantes que habrá que tener en cuenta.

Veremos como va produciéndose todo esto, pero parece que vamos a conocer muchos más cambios de cara al futuro.