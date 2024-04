El consejo que te puede salvar de una buena multa: el recordatorio que necesitas para que no se te pase la ITV

El paso de la Inspección Técnica de Vehículos es un procedimiento que es obligado en la totalidad de vehículos, según van cumpliendo años, de tal forma que así se garantiza que el vehículo es seguro y no contaminante.

En nuestro país, 3 de cada 10 vehículos tendrían que pasar la ITV y en este último no lo hicieron, según los datos de AECA-ITV. Un alto de porcentaje de personas que optan por no acudir a la Inspección cuando se tiene que pasar la ITV ha crecido en estos últimos años, algo que coincidió con la pandemia. No hay que olvidar que la edad media que tienen los vehículos en nuestro país es de 14,2 años.

Un cuarto de los vehículos tienen más de 20 años desde la primera vez que fueron matriculados, lo que es un problema, tanto para la seguridad y a nivel medioambiental.

Por este motivo es importante que los coches se encuentren en óptimas condiciones de hacerlo y que vayan a pasar la ITV cuando les toque.

Existen algunos conductores que no desean pasarla, otros que se les olvida y también los hay que terminan postergando la visita.

Si queremos evitar que se nos olvide, hay una serie de herramientas que son de gran ayuda para que los propietarios del coche puedan recordar cuál es la fecha límite de la ITV de sus coches.

Mi Carpeta Ciudadana

La plataforma digital que lanzó en 2022 la administración se fue perfeccionando con el paso del tiempo. Hablamos de un espacio personal online que lo que hace es simplificar la relación existente de los ciudadanos y las administraciones.

En ella el usuario puede consultar con agilidad la totalidad de sus datos y las citas que gestiona la Administración Pública, de tal forma que se puede tener acceso a las notificaciones que quedan pendientes por parte de la Administración del Estado y de muchas entidades locales y comunidades autónomas. De la misma forma, también se puede consultar el estado de los expedientes.

En el apartado denominado «Vehículo y transportes», las personas pueden hacer la consulta de toda la información relativa a los coches que están a su nombre. Se puede incluso conocer la fecha en que caduca la Inspección Técnica de Vehículos.

De la misma forma es posible tener acceso a las notificaciones que estén pendientes de leer de las diferentes administraciones públicas de uno de los avisos que aparecen es la fecha del siguiente vencimiento de la Inspección Técnica de Vehículos.

MiDGT

La herramienta de la que hablamos a continuación permite la consulta de la fecha de caducidad que tiene nuestra ITV es «MiDGT» y es bastante más popular.

La Dirección General de Tráfico informó que a finales de 2022, la app móvil de la que hablamos tenía 8,3 millones de descargas, lo que dio una idea de la aceptación que cuenta entre los conductores.

Uno de los datos que merece la pena conocer es que permite el poder descargarse el carnet de conducir en formato digital y con validez a todos los efectos, lo que nos demuestra su utilidad y popularidad.

El caso es que no solo están estas funcionalidades, puesto que también la app de Tráfico nos muestra información sobre las inspecciones técnicas de vehículos que una persona tiene a su nombre.

Si vamos al apartado denominado «Mis Vehículos», es posible ver si la última inspección del coche fue favorable o desfavorable, además de la fecha exacta en la que va a caducar la ITV.

Unos sistemas más tradicionales

Aunque estas herramientas que hemos comentado tienen gran eficacia de cara a que no se nos vaya a pasar la fecha límite para que se pase la Inspección Técnica de Vehículos, hay otros tipos de sistemas que son más tradicionales para saber exactamente la fecha.

Los conductores tienen la posibilidad de poder conocer con exactitud el mes de caducidad de la ITV en la pegatina que tiene la inspección técnica o en la misma ficha técnica del propio coche.

Pasar la ITV sin que se pierda el plazo de vigencia

De cara a que se agilice y sea más fácil el que se pase la inspección antes de que se pase el plazo, la norma permite que se pase la ITV hasta un mes de que caduque, sin que ello vaya a implicar el cambio del periodo válido de la siguiente inspección.

Así es como los conductores van a tener más tiempo de cara a que se pueda solicitar la cita, donde más de cuatrocientas estaciones que existen en toda España para revisar nuestro coche.

Como ves, ya no hay excusas y seguro que así no se te pasará más cuándo debes pasar la ITV.