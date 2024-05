Las medidas de la DGT para acabar con los coches ‘zombies’

La DGT ha lanzado una serie de medidas para acabar para siempre con lo que se denominan coches zombies. Esto se ampara en que se produce un camuflaje que lo que hace es dar la baja temporal de forma indefinida a los coches que circulen sin llevar el seguro y que no cumplen con las medidas de seguridad que son precisas y obligatorias como no pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Estamos ante una situación peligrosa, pues son bastantes vehículos, tanto en materia de seguridad de las personas como para el medioambiente, puesto que no se controla la emisión de gases nocivos para el entorno y que cuando se van a desguazar sin control, es posible que haya graves efectos para todos y no del todo positivos.

¿En qué consiste un coche zombie?

El modelo que aunque se haya dado de baja temporalmente, continúa circulando sin que se cumplan las obligaciones en el campo administrativo y de seguridad que son establecidas por ley, puesto que no pasa la ITV ni tiene seguro obligatorio para coches, ni consigue limitar las emisiones de gases de carácter contaminante, ni está al día en cuanto al pago del IVTM.

Por otra parte, es posible que la baja temporal sea utilizada para el envío de una baja definitiva, lo que conllevará que se llegue a entregar el vehículo a un CAT para que se haga un reciclaje y despiece, todo para que se incurra en un fraude.

De la misma forma, es posible que se cree un coche zombie sin la voluntad de delinquir, como cuando se dé de baja temporal para la venta y el comprador no lo haya dado de alta.

Estamos ante unos hechos que acabarán afectando a la seguridad de las personas. Esto puede producir una serie de consecuencias de bastante gravedad a nivel medioambiental, porque se degraden sin control los componentes.

La DGT contra los coches zombies

En la Dirección General de Tráfico, mediante el R.D. 265/2021 que hemos citado antes, se han establecido diversas medidas para luchar contra los coches zombies.

Llama la atención que se pueden retirar de forma unilateral los vehículos que se crean que incurren en irregularidades.

Existen coches que no cumplen con las normas, como los que no pasaran la ITV o que no tengan un seguro de coche que estén en vigor en la última década. Estos van a ser dados de baja de manera automática por la DGT, estén o no de baja temporal.

La buena noticia es que es una situación que puede cambiar, por lo que si se quiere volver a dar de alta el coche se puede pedir una autorización a Tráfico.

En cuanto se destruya, en el desguace entregan el certificado de destrucción del coche y el justificante de la baja definitiva, siendo unos documentos que hay que mantener conservados para presentarlos si se producen problemas.

Otra clase de fraude contra el que lucha la DGT

En Tráfico quieren de verdad poner una serie de límites, a los coches que el seguro declara el siniestro total y que se ponen en circulación sin control alguno.

Este tipo de coches tienen que pasar la ITV, para que quede claro que están bien y que no son peligrosos para otros usuarios o el medioambiente.

Vehículos que se venden en el extranjero

Dicho decreto recoge también el tratamiento de los vehículos que se den de baja para su exportación.

Ahora, la persona tendrá tres meses desde que se comunique la baja para ser exportado, notificar la salida del país del coche, todo ello para que no se pueda quedar en el país de origen y circule irregularmente.

Esta medida lo que busca es que no haya bajas debido al tránsito comunitario ficticias, que son comunicadas para no pagar impuestos y participará en la mejora de la exportación de vehículos a otros países.

A estas soluciones, también se le suma que si el coche que se desea exportar cuenta con más de cuatro años desde que fue matriculado, tendrá que pasar la ITV. Todo ello se aplicará a los vehículos que sufran daños de importancia que afecten a la seguridad.

Si pasado ese tiempo desde que fue matriculado se sabe que el coche sigue circulando en España, la DGT va a dar de alta de manera automática el coche.

Este Real Decreto del que hablamos, también está centrado en el establecimiento de soluciones de eficacia para que no haya residuos y se descontaminen los componentes que procedan de vehículos reparados, reciclados o que sean objeto de formas parara que se revaloricen al final de su vida útil.

Como ves, la seguridad sigue siendo de las mayores preocupaciones para la DGT.

Así que ya sabes, ahora nadie te hablará sobre los coches zombie y te quedarás sin saber que son. Está claro que las dudas son normales, pero ahora ya no hay excusa, ¿no?