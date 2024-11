Un mecánico de TikTok confirma por qué tienes que dejar el coche al ralentí en invierno

Ahora todos comenzamos a notar la bajada de las temperaturas, especialmente por las mañanas, cuando pasa a ser un reto auténtico el hecho de arrancar el vehículo. El motor hace un esfuerzo mayor para empezar a funcionar y hasta de no ser precaución es posible que se produzcan averías.

Lo primero que debemos hacer cuando queremos arrancar el coche en invierno es dar solo al contacto, así se activa el sistema eléctrico y dejamos que algunas piezas se vayan a templar. Todo ello debe hacerse con especial cuidado en los motores diésel.

Palabra de mecánico

Los vehículos diésel precisan que sus calentadores comiencen a funcionar y ascienda la temperatura de la cámara de combustible. Cuando hace frío, debemos encender y apagar el vehículo del orden de dos o tres veces antes de hacerlo por completo.

Un profesional de la mecánica de Talles RedISTA explicó en su perfil de TikTok la razón por la que es importante que se deje el motor al ralentí en las mañanas de invierno.

De esta forma el aceite y demás lubricantes del automóvil van tomando temperatura y van a circular bastante mejor, de tal forma que será más fácil el trabajo de la totalidad de piezas mecánicas del vehículo.

Cuando al coche le cueste mucho arrancar, lo que ocurrirá es que probablemente va a sufrir algún problema en el motor de arranque o la batería, como nos dicen desde el RACE. Si sucede esto será necesario que se recargue la batería o visitar al taller para que se haga una revisión y diagnóstico con rapidez.

Consejos para arrancar el coche en invierno

Algo que hay que hacer antes de que se arranque el motor, en especial en la época fría del año, es pisar el embrague a fondo. De esta forma se desacoplará la transmisión y el motor de arranque hará un esfuerzo menor.

Si se quiere evitar que la pieza sufra, se deberá evitar que se fuerce el arranque.

Cuando el motor no arranque a la primera, no debemos insistir con la llave en el contacto por espacio mayor a 5 segundos, no volverlo a arrancar en menos de veinte segundos. Si se respetan estos tiempos, así se evita el abuso de la batería y del motor de arranque.

Algunos consejos para el mantenimiento del coche en invierno

El consejo es hacer revisiones en concreto del coche siempre que se aproxime la llegada del frío y antes de que se emprendan trayectos extensos. Dichas inspecciones y cambios no van a implicar elevados gastos y nos van a dar la posibilidad de la prevención de averías graves, lo que va a garantizar una conducción bastante más segura.

Batería

En invierno es de los componentes de la mecánica que más sufre por las bajas temperaturas, siendo un elemento vital para revisar. De su correcto funcionamiento dependen muchas tareas como el encendido del motor o cualquiera de los componentes eléctricos.

Frenos

Se hace necesario examinar la región del depósito del líquido de freos y examinar los conductos que se extenderán desde el mismo. Cuando notes que el material está más reseco, es posible que hay que reemplazar dichos componentes.

Nivel de los otros líquidos del coche

Tanto el líquido refrigerante como el de frenos deben estar entre las marcas de mínimo y máximo. Cuando necesites rellenarlo, deberás asegurarte de que esté frío. En casos como el del líquido lavaparabrisas, no hay un nivel en concreto que medir. Solo tienes que llevar el depósito justo hasta el cuello, antes del tapón.

Neumáticos

Fundamental que se examinen los neumáticos en invierno para estar seguros de la tracción del coche en el asfalto y que así se prevengan las posibles pérdidas que pueda haber.

Luces del coche

Cuando hablamos de las luces del coche en la temporada de invierno, se aplicará lo que hemos dicho antes sobre los neumáticos. Aunque son importantes durante la totalidad del año, es más importante hacerlo en invierno por las limitadas horas que hay de luz natural.

Es fundamental estar seguro de que funcionen bien. Si se quema una bombilla o una luz de cruce, no deberás dudar en el reemplazo de las dos del mismo tipo.

Piensa que las lámparas de ambos lados tienen los mismos años. Cuando el coche precise un extenso desmontaje, lo mejor es que hagas una visita al taller. De esta forma vas a evitar que se produzcan deslumbramientos a los otros conductores, garantizando una buena visibilidad y evitarás inconvenientes, caso de la reducción de la distancia de visionado.