Maserati redefine su estrategia: actualiza sus modelos en plena búsqueda de un socio chino para reforzar la marca

Maserati redefine su estrategia y actualiza sus modelos principales con novedades en las gamas Grecale, GranTurismo y GranCabrio, destinadas a reforzar el posicionamiento de la marca en el segmento de lujo con un nivel de tecnología y un diseño exterior renovados, interiores refinados y una estructura de gama optimizada. Un cambio que llega en plena búsqueda de nuevos socios para impulsar la rentabilidad de la compañía italiana y las negociaciones ya están avanzadas con dos constructores chinos.

Así lo ha señalado el CEO del Grupo Stellantis, Antonio Filosa, durante una intervención en el Parlamento italiano, en la que ha confirmado que el grupo automovilístico está buscando un socio para reforzar la marca Maserati y ha aclarado que la planta de Cassino, en la que se fabrican los vehículos de la firma del tridente, no está a la venta, sino que ya se está en conversaciones con dos posibles socios, que tendrán menos del 49% de participación de la misma.

Maserati actualiza sus modelos

La firma premium italiana ha compartido detalles del nuevo Maserati Grecale, que destaca por su máxima habitabilidad interior, su motor V6 turbo con tecnología de precámara de combustión heredada de la F1 y su propuesta de calidad superior. El Grecale establece nuevos estándares de calidad gracias al uso generalizado de materiales auténticos, a un confort refinado gracias al control de la climatización y a los ajustes de los asientos, y a una maniobrabilidad superior garantizada por una actualización de los modos de conducción, que se adaptan con versatilidad a cualquier contexto y estilo de conducción.

La gama se divide en seis versiones diseñadas para satisfacer las necesidades de cada mercado: el Grecale MHEV (250 o 300 CV) con motor de cuatro cilindros e hibridación ligera; Modena MHEV (330 CV) también con hibridación ligera; Grecale V6 y Modena V6 con el motor de seis cilindros de 390 CV; Trofeo V6 con el V6 de 530 CV; y Folgore Full Electric.

Las novedades en el diseño exterior incluyen nuevos paragolpes delanteros y calandras, tanto para las versiones con motor de combustión como para las Folgore. El paragolpes delantero, con la forma de shark nose aún más acentuada -en línea con el nuevo superdeportivo MCPURA y los monoplazas Trident del pasado-, integra una cortina de aire para canalizar el flujo a lo largo del paso de rueda y reducir los vórtices.

Además, el nuevo Grecale cuenta con un nuevo diseño del volante, disponible con tapizado de cuero perforado y en la versión de Alcantara; y un reloj digital que ofrece una distintiva geometría octogonal con una corona de metal auténtica que se puede personalizar con nuevos diseños.

Maserati GranTurismo

De su lado, el GranTurismo evoluciona con un diseño exterior renovado gracias a un nuevo diseño frontal específico para cada versión, la evolución del motor Nettuno que eleva la potencia del Trofeo a 590 CV y la optimización de la gama Folgore, así como importantes mejoras en las funciones interiores.

La gama de motores incluye el emblemático V6 Nettuno Twin Turbo de 3.0 litros, disponible en dos niveles de potencia (490 o 590 CV), que cuenta con la mejor relación potencia-peso del segmento (197 CV/L), tecnología de precámara de combustión patentada en la Fórmula 1 y un sonido inconfundible.

La gama también incluye la versión Folgore de 760 CV, el primer descapotable del mercado en el segmento de lujo 100% eléctrico y el descapotable 100% eléctrico más rápido del mercado. Ahora, gracias al innovador sistema AWD Disconnect, su autonomía se ha incrementado hasta los 540 km.

Maserati GranCabrio

Finalmente, la nueva gama del GranCabrio se divide en tres versiones distintas dirigidas a tres tipos de clientes: el GranCabrio de 490 CV, el Trofeo de 590 CV y el Folgore de 760 CV. Entre las novedades destaca que la primera capota blanda totalmente personalizable, como parte de las configuraciones Bespoke del programa Fuoriserie.

La gama de motores incluye el emblemático V6 Nettuno Twin Turbo de 3.0 litros, disponible en dos niveles de potencia, 490 o 590 CV, que cuenta con la mejor relación potencia-peso del segmento al contar con 197 CV/L, tecnología de precámara de combustión patentada en la Fórmula 1 y un sonido inconfundible.

La gama también incluye la versión Folgore de 760 CV, el primer descapotable del mercado en el segmento de lujo 100% eléctrico y el descapotable 100% eléctrico más rápido del mercado. Ahora, gracias al innovador sistema AWD Disconnect, su autonomía se ha incrementado hasta los 508 km.