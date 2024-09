Más distancia y cambio de carril: la DGT endurece las normas para adelantar a ciclista

Entre los escenarios de mayor peligro que hay cuando se conduce es cuando llega el momento en el que se adelanta en una carretera de las llamadas secundarias. Incluso más cuando de adelantar a una grupeta de ciclistas se trata.

Lo que está constatado es que todos los años mueren en nuestro país decenas de ciclistas en nuestras vías carreteras. Esto hizo que la DGT se animara a redefinir la forma en la que se hacen los adelantamientos gracias a la Ley de Tráfico de 2022.

Estas nuevas norma lo que hizo fue introducir un cambio importante al adelantar a los ciclistas, pero de la misma forma creció el castigo para los que lo incumplan.

Manera correcta de adelantar a los ciclistas

Cuando se circule por la carretera y haya que adelantar, con independencia de que sea a otro vehículo, un camión o a un ciclista, es necesario que se deje a una distancia mínima lateral, la cual será de como mínimo 1,5 metros.

El caso es que antes de que se aprobase la nueva ley, se debía respetar el metro y medio en cada adelantamiento, lo que obligaba era a rebajar la línea continua de la propia carretera y que se invada de manera parcial el carril contrario.

Los coches y los ciclistas en convivencia

Ahora, con este nuevo texto, es un hecho que la forma de adelantar a los ciclistas es algo que se mantiene, pero le podemos añadir un matiz: si vas por una vía que tenga más de un carril por cada sentido, es necesario hacer el cambio obligatorio de carril a fin de adelantar al ciclista, donde se pasa al contiguo como dice el artículo 35.4.

Por otra parte, cuando veas a un grupo de usuarios de bicicletas, al adelantarlos debes hacerlo de la misma forma.

¿Cómo se procede?

Lo primero es indicar la maniobra accionando el intermitente. Cuando veas que es posible hacerla sin peligro, con completa seguridad, se debe respetar la distancia mínima de 1,5 metros de la que hemos hablado.

Una vez se haya superado, siempre hay que respetar los límites de velocidad, te tocará volver a accionar el intermitente.

No hacer bien el adelantamiento a los ciclistas, además de no indicar la maniobra a los otros usuarios, se sanciona con una multa que puede ascender a doscientos euros, puesto que se considera como una falta grave. De la misma forma, cuando no se indica con la antelación debida se castiga con hasta 80 euros.

A todo ello, se le añade la retirada de seis puntos del carnet de conducir, siendo esta otra novedad de la Ley de Tráfico de 2022, donde antes se llegaban a quitar hasta cuatro puntos.

Consejos para el adelantamiento a los ciclistas

Vamos con algunos consejos para realizar los adelantamientos a ciclistas con la debida seguridad:

No realizar ráfagas con las luces ni tocar el claxon, salvo para alertar de alguna situación de peligro. No olvides que no vas a tener prioridad.

Una vez veas a lo lejos a un ciclista o grupo de ciclistas, lo mejor es planificar la maniobra con la antelación debida.

Conforme te aproximes al ciclista, reduce la velocidad y una o dos marchas para poder acelerar más y adelantar más rápidamente.

En cuanto se complete la maniobra debes regresar al carril, de tal forma que te asegures de que dejas bastante espacio atrás.

¿De qué forma deben actuar los ciclistas?

Justo hasta ahora, lo que hemos hecho es decir de qué forma es necesario que actúen los conductores, en el caso de los ciclistas es necesario que cumplan algunas normas, de no ser así también quedarían sancionados. Para que se garantice una convivencia adecuada, las partes tienen que ser responsables.

Algo que debes tener claro es que tienen vetada la circulación por autopistas y autovías. Únicamente es posible que lo hagan por la carretera cuando salgan de poblado Siempre que existe un carril bici lo deben usar.

De no ser así, van a tener que ir por el arcén y, en el caso de que no haya, la normativa les obligará a que vayan siempre por el carril derecho, pegándose lo máximo que puedan a la derecha. De esta forma el vehículo va a poder dejar bastante distancia lateral que es la que obliga la ley para realizar los adelantamientos.

Por otra parte, los ciclistas pueden ir en grupo siempre que cumplan con un par de requisitos: