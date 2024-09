La DGT lo confirma: la edad a la que deberíamos dejar de conducir

El dejar de conducir es de esos proceso por el que al final todo el mundo tiene que pasar en la vida. A este respecto, hay un estudio que recogió la DGT en su página web y del que se han hecho compañías de seguros.

¿A qué edad se tiene que dejar de conducir y qué señales son las que debemos tener en cuenta para saber que llegó ese momento?

Si se quiere responder a esta pregunta, lo que ocurre es que se ha analizado la seguridad en este colectivo de personas, donde hay que valorar la influencia en los variados tipos de deterioro a nivel cognitivo que se asocian a la edad en la conducción y las razones que van a influir en la decisión de que se deje de conducir.

La DGT responde: ¿cuándo llega el momento de dejar de conducir?

Aunque se conoce que con la llegada de la edad avanzada, las condiciones físicas y cognitivas van a cambiar y en algunos de los casos es posible que se comprometa la capacidad. No olvidemos de que hay momentos en nuestro país donde no hay un límite de edad para poder dejar de conducir.

Respecto a este tema, no debemos olvidar que los expertos de la DGT dicen lo siguiente: «la relación entre la edad y el cese de la conducción no está clara según los estudios realizados, aunque entre la población mayor de 65 años, sí que se ha visto una mayor prevalencia de cese de las mujeres frente a los hombres, independientemente del estado cognitivo».

Hay que tener en cuenta que los conductores que son mayores no van a ser peligrosos porque sean mayores. Y las personas mayores que tienen buena salud, tomando decisiones que son menos arriesgadas y de mayor seguridad. La experiencia en este sentido es un factor de gran protección.

A los 75 años, es la edad en la que el 50% se ven forzados

El estudio revela que en los datos que hay de las entrevistas que tienen casi medio centenar de personas mayores que dejaron la conducción con una edad media de 75 años.

Con un porcentaje cercano a la mitad de estos, un 45%, lo cierto que es lo hacen de forma involuntaria Unos creen que es un cese forzado, viviéndolo un 41% de forma negativa y un 27% no piensa que lo deba dejar, así como un 18% no siente que no tenga el control de la decisión y a un 14% le da vergüenza y se siente inútil.

Piensa que entre las consecuencias habituales de dejar de conducir, los mayores que han sido encuestados, lo que hacen es destacar la reducción en cuanto a nivel de independencia, con un 44% y el abandono de algunas de las actividades más habituales en un 45%.

Cese de conducción

La aseguradora señala que la decisión de que se deje de conducir es algo que en algunos casos es voluntaria, pero en otros pasa a ser sugerida o forzada por las personas cercanas, de principal forma para que as asegure la seguridad de todo el mundo, tanto de los conductores como de los peatones.

En este sentido, los estudios nos indican que la edad media de dejar de conducir está entre los 72 y los 77,6 años.

Los expertos lo que hacen es asegurar que ahora sí que hay más personas mayores de 65 años que continúan conduciendo. Han subido hasta un 5% más de hombres. En el caso de las mujeres, incluso el número ha pasado a duplicarse.

Siempre es importante atender a los síntomas de deterioro cognitivo

Debemos destacar también la importancia de atender a los síntomas de deterioro cognitivo, caso de los problemas a nivel de memoria, atención, lenguaje u orientación, puesto que los mismos puede que se manifiesten al conducir en cuanto a problemas para concentrarse, confusión con los pedales, problemas para el mantenimiento en el carril o para realizar la evaluación de una serie de situaciones.

Nos encontramos en un momento en el que se debe dejarlo. De los 75 años en adelante, el deterioro cognitivo pasa a duplicarse cada cinco años. No olvidemos que una de cada cinco personas entre los 80 y los 85 años sufre de algún deterioro cognitivo de esta clase.

Un dato es que el 30% de los pacientes que sufren de demencia continúan conduciendo un año después de que se les recomiende que lo dejen.

Al final hay que tomar decisiones

De una forma u otra, es necesario que cuando nos veamos que las circunstancias cambian y ya nos vemos diferentes o con una menor sensación de confianza al conducir, lo mejor es ir al especialista y si hay que dejar de hacerlo, no pasa nada.

En la mayoría de las ocasiones, lo mejor es aceptar esta nueva etapa de la vida, más tranquila y donde, al menos, no se pondrá en peligro ni nuestra vida ni la de los que van con nosotros o de los otros usuarios de la vida.