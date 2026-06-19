Markus Haupt nombrado nuevo presidente de Anfac tras la salida de Recasens como CEO de Indra

El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, asume desde hoy la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) durante los próximos dos años, en sustitución de Josep María Recasens, Chief Strategy, Product and Program Management Officer de Renault Group y presidente de Renault Group España, tras su salida como nuevo CEO de Indra.

El nombramiento ha sido ratificado por los miembros de la Junta Directiva y Asamblea General de la asociación en una sesión celebrada este viernes en Madrid.

Haupt asume la presidencia de Anfac en un momento trascendental para la automoción. La industria española afronta una transformación sin precedentes marcada por la electrificación, la digitalización, la competencia global y la necesidad de reforzar la competitividad industrial europea. En este contexto, el Plan España Auto 2030, desarrollado por ANFAC junto al Ministerio de Industria y Turismo y en colaboración del conjunto del ecosistema de la movilidad y las administraciones públicas en España, se configura como la principal hoja de ruta para consolidar el liderazgo industrial de nuestro país y asegurar nuevas inversiones, empleo y competitividad para el sector.

Markus Haupt, ya como nuevo presidente de Anfac, ha puesto en valor el papel de la clave de la automoción española en la economía del país y la oportunidad que representa la electrificación para la transformación industrial. «Asumo la presidencia de ANFAC con el compromiso de seguir reforzando el papel de la automoción como sector estratégico para España y Europa».

«Afrontamos una disrupción histórica que exige unidad, visión industrial y colaboración público-privada. Nuestro objetivo debe ser claro: impulsar la competitividad, acelerar la electrificación y garantizar que España siga siendo uno de los grandes polos de producción y desarrollo de la movilidad del futuro, con la ambición de seguir creciendo. Es hora de pasar de los planes a la acción», ha declarado Haupt.

El nuevo presidente de Anfac ha subrayado, además, que el éxito de esta transformación dependerá de la capacidad de convertir los retos actuales en oportunidades de inversión, innovación y creación de empleo de calidad, en un contexto de aumento de la competencia a nivel global.

«España cuenta con una base industrial sólida, un ecosistema empresarial de referencia y un enorme potencial para liderar la nueva movilidad. Como segundo productor en Europa y noveno a nivel mundial, tiene la responsabilidad de impulsar una estrategia Made in Europe realista que garantice que todos los actores que competimos en la actualidad juguemos con las mismas reglas, y así garanticemos la creación de valor en todo el ciclo de vida de los vehículos. Solo desde una visión compartida entre administraciones e industria podremos consolidar el liderazgo de nuestro país para seguir creando valor y construir futuro», ha concluido Haupt.

El actual CEO de Seat y Cupra releva en el cargo a Josep María Recasens, quien fue nombrado presidente de la asociación en julio de 2024, ocupando dicho cargo durante casi dos años hasta la fecha. Bajo su presidencia se ha impulsado el mayor plan industrial y estratégico para el sector de la automoción, con el Plan España Auto 2030. Un plan que ha surgido con el claro objetivo de marcar una visión única y consensuada con todos los agentes del sector, desde el ámbito público hasta el privado, para establecer una hoja de ruta común y con medidas establecidas entre todos.

Markus Haupt, nuevo presidente de Anfac

Haupt, alemán con ascendencia española y con profundos vínculos personales y profesionales con España, cuenta con más de 20 años de experiencia en el Grupo Volkswagen ocupando diferentes cargos de liderazgo en múltiples países y marcas del Grupo. Tras estudiar y graduarse en Barcelona, comenzó su carrera en 2001 en Seat donde creció rápidamente, desempeñando un papel clave en el lanzamiento del Audi Q3 en la planta de Martorell. Posteriormente, dirigió importantes proyectos de producción, como la plataforma A0 del Grupo Volkswagen en Wolfsburg (Alemania) y el lanzamiento del T-Roc en Palmela (Portugal), contribuyendo activamente a la transición del Grupo hacia la movilidad eléctrica.

En 2021 es nombrado presidente de Volkswagen Navarra y director general de la planta de Landaben (Pamplona), cargo que desempeñó hasta 2022. Ese mismo año se incorporó a Seat y Cupra como vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística, liderando el proyecto de desarrollo de la familia de coches eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen.

Posteriormente, desde que asumió el cargo de CEO de Seat & Cupra, Markus Haupt lidera la nueva era de la compañía, marcada por el final de la transformación más importante de toda su historia y que se representó con el lanzamiento del primer coche 100% eléctrico diseñado y producido en España, en Martorell, el Cupra Raval.