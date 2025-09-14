Cargar tu coche eléctrico en 5 minutos ya es posible gracias a Repsol. La compañía multienergía impulsa la movilidad eléctrica con el lanzamiento de un innovador sistema de intercambio automatizado de baterías en Madrid. La tecnología desarrollada por Ample permite reemplazar una batería descargada por otra completamente cargada en tan sólo cinco minutos, lo que optimiza la operación de flotas eléctricas y reduce significativamente los tiempos de carga. Una solución que resuelve una de las principales barreras de vehículo eléctrico ante la falta de infraestructura de recarga en España y la escasez de cargadores ultrarrápidos.

Este nuevo proyecto de Repsol se desarrolla en colaboración con Stellantis, Free2move y la empresa tecnológica Ample, participada a través del fondo de inversión Repsol Corporate Venturing. En esta alianza, la compañía multienergética aporta su red de estaciones de servicio como infraestructura clave para alojar las estaciones de intercambio; Ample proporciona la tecnología y el servicio de battery swapping; Stellantis adapta los vehículos eléctricos, como el Fiat 500e, para integrar esta solución; y Free2move gestiona la flota de vehículos compartidos que operan con este sistema.

El despliegue inicial del sistema de intercambio automatizado de baterías incluye tres estaciones de servicio de Repsol en la Comunidad de Madrid. La primera, ubicada en el barrio de Montecarmelo, ya está operativa y abierta al público. La segunda, situada en la Avenida de Andalucía, se encuentra en la fase final de instalación y comenzará a operar en las próximas semanas. La tercera estación, en la zona de Barajas, está aún en fase preliminar. Además de estas tres ubicaciones, Ample ha instalado recientemente una estación en la calle Manuel Luna, que actualmente complementa la red de intercambio de baterías en la capital.

Repsol impulsa el coche eléctrico

Oliver Fernández, Director de Movilidad Eléctrica de Repsol, ha afirmado que «en Repsol apostamos por colaborar con empresas innovadoras como Ample para ofrecer soluciones energéticas que respondan a las nuevas necesidades de movilidad». «Este nuevo servicio refuerza el posicionamiento de nuestras estaciones de servicio como puntos estratégicos para los ciudadanos en su día a día», ha añadido.

En este sentido, este nuevo proyecto forma parte de la estrategia global de movilidad de Repsol, que se complementa con una de las redes de recarga eléctrica más relevantes del país, además de su liderazgo en el suministro de combustibles renovables en la Península Ibérica.

En concreto, Repsol cuenta con más de 2.600 puntos de recarga pública instalados en España, de los cuales más de 1.000 están ubicados en sus estaciones de servicio. Estos puntos ofrecen atención presencial durante gran parte del horario, asistencia telefónica disponible las 24 horas y servicios adicionales diseñados para mejorar la experiencia de los usuarios.

Por su parte, el CEO de Ample, Khaled Hassounah, ha señalado que «nuestro objetivo siempre ha sido que el intercambio de baterías de vehículos eléctricos (VE) sea tan rápido, asequible y conveniente como un repostaje tradicional. Tener una de nuestras instalaciones justo al lado de una estación de servicio es un paso importante hacia esa visión». «Al asociarnos con Repsol, Stellantis y Free2move, estamos demostrando cómo el intercambio de baterías puede crecer en las principales ciudades europeas, permitiendo que las flotas y los consumidores adopten la movilidad eléctrica sin concesiones», ha concluido.

Simplificar la electrificación

Paulo Carelli, Director de la marca Fiat para España y Portugal, ha afirmado que «Stellantis y su marca Fiat se enorgullece de la colaboración en este proyecto tomando la delantera en la introducción de la tecnología modular de intercambio de baterías en el mercado de car-sharing en colaboración con compañias como Repsol y Free2move».

«Esta colaboración representa un importante paso adelante para ofrecer una solución técnica que simplifique aún más el uso de los vehículos eléctricos (VE), al tiempo que refleja el compromiso de la marca italiana con el fomento de la movilidad urbana y sostenible con nuestro icónico Fiat 500 para encabezar la iniciativa en la que se reduce el miedo a agotar la batería a mitad de viaje y reduce drásticamente el tiempo de recarga, brindando una experiencia fluida y cómoda para los conductores».