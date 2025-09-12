Lancia continúa su crecimiento en España gracias al éxito del nuevo Ypsilon. El fabricante automovilístico español prevé cerrar el año por encima de las 800 unidades matriculadas, de las que casi un 20% serán de la variante 100% eléctrica. Una cifra que sitúa a la marca italiana por encima de la media del mercado español -que no llega al 10%-, aunque ésta podría ser aún mayor de no ser por el fin de los fondos del plan Moves III.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía en conversaciones con este diario, que han señalado que para el cierre de este año se espera un mix de ventas de coches eléctricos de un 18%, lo que se traduce en algo más de 110 operaciones de las 800 que tiene previsto hacer la marca en 2025 con un único modelo en cartera: el Lancia Ypsilon. El resto de ventas se espera que sean de la motorización híbrida de este modelo que se produce en la planta que Stellantis tiene en Zaragoza.

No obstante, las citadas fuentes explican a OKDIARIO que el porcentaje de ventas de coches propulsados por electricidad podría haber sido mayor si no se hubieran acabado los fondos del plan Moves III en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid o País Vasco. Una prueba de ello es que Lancia registraba un mix de ventas de eléctricos de entre el 30% y el 35% en el mes de mayo, fecha en la que los incentivos estaban activos.

Un nuevo Lancia llegará a España

Una cifras que la marca logrará sólo con el Ypsilon, al que se le sumará, con la entrada del nuevo año, un nuevo modelo del segmento SUV coupé con motorizaciones electrificadas, que permitirá a la compañía incrementar su presencia en el mercado español al que ha vuelto este año tras el relanzamiento de la marca.

Gama Ypsilon

Una gama que Lancia completa con el lanzamiento de las versiones deportivas, bajo el nombre de HF y HF Line, con una autonomía de hasta 370 kilómetros. Unas matriculaciones que esperan que sean residuales y que ocuparan un porcentaje con dígitos de una cifra.

Directamente inspirado en la tradición deportiva de Lancia, los acabados HF y HF Line cuentan con el nuevo logotipo Red Elephant, paragolpes exclusivos, insignias oscuras, un salpicadero en color azul eléctrico y asientos deportivos. Este nuevo modelo tiene la capacidad de alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h gracias a una batería de iones de litio de 54 kWh (400 V) y una carga rápida de hasta 100 km en 10 minutos.

El nuevo acabado Ypsilon HF cuenta con un motor Hybrid de 1,2 litros y 110 CV con 48V que garantiza una velocidad máxima de 190 km/h en 9,3 segundos. En la versión Elettrica, el nuevo modelo de Lancia ofrece una potencia de 156 CV y una autonomía de hasta 425 kilómetros, al que hay que sumar la motorización eléctrica de 280 CV del Ypsilon HF.