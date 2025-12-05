El Kia Sportage estrena imagen y tecnología para conquistar de nuevo el mercado SUV

En un segmento tan competitivo como el de los SUV compactos, pocos modelos han conseguido mantenerse tan relevantes como el Kia Sportage. Desde su lanzamiento en los años 90, el modelo no ha dejado de evolucionar hasta convertirse en uno de los superventas globales de la marca, con más de 7 millones de unidades entregadas en todo el mundo.

La nueva actualización, ya disponible en Europa, confirma por qué sigue siendo el referente: diseño renovado, habitáculo más avanzado y una oferta mecánica electrificada que encaja con todo tipo de conductores.

La marca se ha centrado en reforzar lo que hace del Sportage un coche tan versátil: una conducción equilibrada, un interior cómodo para el día a día y un equipamiento que facilita la vida a bordo. La renovación no es un simple restyling; es una puesta al día integral orientada a ofrecer una experiencia más conectada, eficiente y tecnológicamente solvente.

Una de las claves de esta nueva etapa es la apuesta de Kia por la movilidad responsable. El Sportage llega con alternativas MHEV, HEV y PHEV, tres sistemas que permiten al usuario elegir el nivel de electrificación que más se ajusta a su estilo de conducción. Y aunque su silueta siga siendo inconfundible, el modelo estrena una serie de mejoras exteriores e interiores que lo colocan en un punto muy competitivo dentro de su categoría.

Diseño evolucionado: un SUV más expresivo por fuera y más refinado por dentro

La filosofía ‘Opposites United’, que Kia ha incorporado en toda su nueva generación de vehículos, cobra especial protagonismo en esta versión del Sportage. El resultado es un SUV de líneas limpias y tensiones marcadas, que combina una presencia robusta con una estética moderna y reconocible al instante.

Los nuevos elementos visuales –desde los parachoques rediseñados hasta las luces LED Star Map– aportan un carácter más tecnológico, mientras que la inconfundible parrilla Tiger Nose actúa como sello visual de la marca. Las llantas, disponibles en diámetros de 17’’, 18’’ y 19’’, completan un exterior más musculoso, preparado tanto para la ciudad como para escapadas fuera del asfalto.

El interior presenta un salto cualitativo evidente. Kia ha revisado materiales, ergonomía y diseño para ofrecer un habitáculo más acogedor y coherente. Se introduce un volante renovado, un salpicadero con salidas de ventilación integradas y nuevas tapicerías que elevan la sensación de confort. En el caso del acabado GT-Line, el Sportage incorpora una combinación de cuero sintético y ante que aporta un aire más deportivo.

Además, Kia continúa ampliando el uso de materiales responsables gracias a la integración de tejidos desarrollados junto a Dinamica®, que incrementan la proporción de poliéster reciclado. El resultado es un interior premium con una aproximación más consciente al proceso de fabricación.

En términos de espacio, el Sportage conserva uno de sus grandes argumentos: un habitáculo amplio y práctico. Con más de un metro de espacio para las piernas en la segunda fila y un maletero que puede alcanzar los 1.776 litros con los asientos abatidos, sigue siendo un coche pensado para actividades familiares, viajes largos y planes improvisados.

Un interior que piensa: tecnología útil, conectividad total y experiencias a medida

La actualización del Sportage llega acompañada de una integración tecnológica mucho más avanzada, pero sin caer en artificios. Todo está diseñado para ser intuitivo, accesible y realmente útil en el día a día.

El centro de esta experiencia es el nuevo Connected Car Navigation Cockpit (CCnC): dos pantallas panorámicas curvas de 12,3 pulgadas, que se complementan con un Head-Up Display de 10 pulgadas proyectado directamente en el parabrisas. Juntas crean un ecosistema digital continuo, limpio y fácil de consultar en cualquier circunstancia.

Desde ahí, el conductor accede a toda la información clave: navegación precisa, opciones de infoentretenimiento, estado del vehículo y sistemas avanzados de asistencia. El panel táctil multimodo infoentretenimiento, estado del vehículo y sistemas avanzados de asistencia. El panel táctil multimodo ubicado bajo la pantalla principal facilita la interacción: permite cambiar entre el control del clima y el de audio con un simple toque, haciendo que cada ajuste sea más natural y rápido.

La conectividad también da un salto notable. El Sportage integra Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, lo que elimina cables y simplifica la experiencia. Las actualizaciones remotas OTA permiten que el sistema mantenga sus funcionalidades siempre al día, la planificación de rutas o el acceso remoto a la información del coche.

Otro avance destacable es la plataforma Feature-on-Demand (FOD), con la que el conductor puede añadir funciones o entretenimiento bajo demanda, desde nuevos diseños para la interfaz hasta juegos o servicios de streaming como YouTube, gracias a la integración con WebOS.

El día a día también se vuelve más cómodo con herramientas como el Kia In-Car Payment, que permite pagar aparcamientos directamente desde el coche, o el punto Wi-Fi 4G LTE, que conecta hasta cinco dispositivos. La Digital Key 2.0, por su parte, convierte el smartphone en llave, y permite compartir acceso con familiares o amigos sin necesidad de entregar un objeto físico.

Para completar la experiencia, el sistema de audio premium Harman Kardon transforma el interior del Sportage en un pequeño auditorio, una característica que se agradece tanto en trayectos largos como en viajes solitarios por carretera.

Conducción electrificada y asistencia inteligente: así se siente el nuevo Sportage en marcha

La actualización del Sportage no se queda en el diseño o la tecnología; buena parte de su evolución se nota al conducirlo. La gama electrificada –MHEV, HEV y PHEV– ofrece una respuesta suave, eficiente y adaptada a diferentes perfiles de usuario.

La opción híbrida ligera es ideal para quienes buscan una transición progresiva hacia sistemas de baja electrificación; la híbrida tradicional, para quienes priorizan consumo y suavidad; y la enchufable se posiciona como la alternativa más potente y capaz, especialmente con la incorporación de la nueva versión PHEV con tracción delantera, una configuración muy esperada que amplía las posibilidades de elección.

La experiencia al volante se beneficia de la aerodinámica revisada, un centro de gravedad más bajo y una puesta a punto pensada para equilibrar confort y dinamismo. Todo ello hace que el Sportage resulte estable, silencioso y agradable en entornos urbanos, pero también sólido y eficiente en carretera.

En materia de seguridad y asistencia, Kia mantiene su apuesta por ofrecer dotaciones avanzadas de serie. Entre ellas destaca el frenado automático de emergencia con detección de peatones, ciclistas y vehículos; un sistema que utiliza cámara y sensores para anticiparse a situaciones de riesgo y aplicar los frenos cuando es necesario.

La Asistencia de Conducción en Carretera (HDA 2) añade un nivel extra de confort en autopista: mantiene velocidad y distancia con el vehículo precedente, ayuda a centrar el coche en el carril e incluso puede colaborar en maniobras de adelantamiento cuando se activa el intermitente. La visión periférica en 360º con imagen 3D, especialmente útil en zonas estrechas o aparcamientos, completa un conjunto de asistentes que elevan la sensación de control y seguridad.

Fabricación europea y compromiso con una movilidad más responsable

El nuevo Sportage no sólo evoluciona en diseño o tecnología; también refuerza el vínculo de Kia con el mercado europeo. El modelo se fabrica en la planta de Žilina, Eslovaquia, uno de los complejos industriales más avanzados de la marca y referencia por su eficiencia y control de calidad.

Producir en Europa garantiza tiempos de entrega más ágiles y un ajuste fino a las preferencias del público europeo, que demanda vehículos compactos, versátiles y con equipamiento tecnológico avanzado. Por eso, esta generación incorpora una distancia entre ejes específica para Europa, sin sacrificar el espacio interior, un detalle que subraya la apuesta de Kia por ofrecer un producto altamente adaptado al mercado local.

Esta planta, además, forma parte del plan global de Kia para avanzar hacia una movilidad más responsable, optimizando procesos, materiales y consumo energético. La introducción de tejidos de microfibra con procesos basados en agua –proporcionados por Dinamica® y con alto contenido de poliéster reciclado– es un buen ejemplo de cómo la marca integra materiales responsables en sus vehículos sin renunciar a la calidad ni al tacto premium.

La apuesta por la electrificación también refleja esta visión: una familia de sistemas de propulsión que combina eficiencia, rendimiento y una respuesta suave, adaptándose a distintos estilos de vida. Desde usuarios urbanos que priorizan consumo hasta conductores que desean recorrer el día a día en modo eléctrico gracias al PHEV.

Un SUV con sello propio: versatilidad, diseño y tecnología para acompañar cada aventura

La nueva actualización del Sportage consolida su posición como uno de los SUV compactos más completos del mercado. Ha sido el superventas de Kia durante años, superando los 7 millones de unidades entregadas, y esta nueva edición refuerza las razones que han llevado al modelo a convertirse en un referente global.

Su diseño renovado aporta un aire más expresivo, sofisticado e imponente. El interior eleva el estándar del segmento con un amplio espacio, materiales de alta calidad y una tecnología que realmente facilita la conducción y el día a día. A esto se suma una oferta de versiones híbridas y electrificadas que permiten elegir la opción que mejor encaja con cada rutina, cada kilometraje y cada forma de moverse.

El resultado es un SUV equilibrado, agradable de conducir y preparado para acompañar tantas escapadas de fin de semana como trayectos rábanos. Un coche pensado para familias, viajeros, amantes de la tecnología y cualquiera que busque un vehículo versátil, cómodo y preparado para el futuro inmediato de la movilidad.