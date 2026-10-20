Javier Sendín, mejor mecánico de España en 2023, sentencia: «Si tuviera que comprar un coche nuevo, sería un híbrido enchufable japonés»

Comprar un coche nuevo ya no despierta la misma ilusión que hace unos años. Para muchos conductores, la tecnología avanza tan deprisa que elegir un vehículo se ha convertido en una decisión compleja, marcada por el precio, el mantenimiento y las posibles averías. Esta preocupación también está presente entre los profesionales que conocen de cerca el funcionamiento de los automóviles. Javier Sendín, elegido mejor mecánico de España en 2023, reconoce que no tiene prisa por estrenar coche. Sin embargo, si tuviera que comprar un coche nuevo, tendría clara su elección.

El mecánico explicó a la web francesa Automobile su postura en una entrevista, en la que le preguntaron qué automóvil compraría si tuviera que elegir uno en la actualidad. Y tiene claro que sería un híbrido enchufable, preferiblemente de fabricación japonesa. Su respuesta refleja una preocupación habitual en el sector: el coste de reparar los vehículos modernos, especialmente cuando incorporan componentes electrónicos y sistemas tecnológicos cada vez más sofisticados. A ello se suman los gastos del seguro y el precio de las piezas de repuesto. Aun así, Sendín contempla una alternativa interesante para quienes necesitan renovar su vehículo, sobre todo si viven en ciudades con restricciones de circulación. Su apuesta por la tecnología híbrida enchufable responde a la posibilidad de combinar desplazamientos eléctricos cotidianos con la autonomía de un motor de combustión, mientras que su preferencia por los fabricantes japoneses refleja la importancia que concede a la fiabilidad.

¿Qué coche se compraría el mejor mecánico de España?

Los híbridos enchufables, conocidos por las siglas PHEV, combinan un motor de combustión con uno o varios motores eléctricos y una batería que puede recargarse conectándola a la red.

Según explica el Real Automóvil Club de España (RACE), esta configuración permite recorrer determinadas distancias utilizando exclusivamente electricidad y reducir así el consumo de combustible durante los trayectos habituales. Para Sendín, esta combinación resulta especialmente atractiva porque permite aprovechar las ventajas de dos tecnologías.

«En ciudad, el conductor puede realizar numerosos desplazamientos en modo eléctrico, siempre que la batería tenga carga suficiente», menciona el profesional. A su vez, destaca que, para viajes largos, el motor térmico ofrece una alternativa que evita depender exclusivamente de los puntos de recarga disponibles en carretera.

No obstante, la elección depende del uso que se haga del automóvil. «Quien recorre pocos kilómetros diarios y dispone de un enchufe en casa puede aprovechar mejor sus posibilidades eléctricas», comentan Sendín. En cambio, si no se recarga la batería, parte de las ventajas económicas y medioambientales pueden reducirse.

¿Cómo funciona un coche híbrido enchufable en el día a día?

El RACE distingue tres modos principales de funcionamiento. El primero es el eléctrico puro, en el que la batería alimenta el motor eléctrico y el vehículo circula sin emisiones locales de dióxido de carbono.

Algunos modelos actuales superan los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada, aunque la distancia real depende de factores como la temperatura, la velocidad, el terreno y el estilo de conducción.

El segundo es el modo híbrido, que combina automáticamente la energía eléctrica y la gasolina para adaptar el funcionamiento a las necesidades del recorrido. La gestión electrónica decide cómo utilizar ambos motores para optimizar el rendimiento y el consumo.

Por último, el modo térmico permite circular utilizando principalmente el motor de combustión. Esta posibilidad resulta útil cuando la batería se ha descargado o se quiere reservar su energía para otro tramo del viaje. Además, la frenada regenerativa recupera parte de la energía durante las desaceleraciones, aunque no sustituye la recarga mediante un enchufe.

La fiabilidad japonesa, un factor decisivo al comprar un coche

La preferencia de Sendín por los fabricantes japoneses pone el foco en una cuestión importante: la fiabilidad. Para quien repara automóviles a diario, conocer los costes potenciales de una avería puede influir tanto como el diseño, la potencia o el equipamiento.

Los vehículos electrificados incorporan sistemas adicionales que requieren conocimientos especializados. Por eso, antes de comprar un híbrido enchufable conviene revisar la garantía de la batería, la disponibilidad de talleres cualificados y el precio de las reparaciones.

Según el mecánico, la procedencia japonesa puede orientar la búsqueda, pero no garantiza por sí sola que todos los modelos tengan el mismo comportamiento o coste de mantenimiento.

¿Qué conviene valorar antes de comprar un coche nuevo?

Un híbrido enchufable puede ser una solución interesante, pero exige calcular el coste total de propiedad. Además del precio inicial, hay que considerar el seguro, el mantenimiento, la instalación de un punto de recarga y el consumo cuando se circula con la batería descargada.

También conviene comprobar la autonomía eléctrica homologada y las condiciones para acceder a las zonas de bajas emisiones, ya que la normativa aplicable puede cambiar. La etiqueta medioambiental correspondiente debe verificarse para cada vehículo.

La postura de Javier Sendín resume una elección condicionada por la experiencia profesional: evitar una compra innecesaria y, si resulta imprescindible cambiar de coche, buscar una combinación equilibrada de tecnología, utilidad y fiabilidad.