Jean-Philippe Imparato, director operativo de Stellantis en Europa, se borra de la carrera para ser CEO del fabricante automovilístico tras la salida de Carlos Tavares en el mes de diciembre. El ejecutivo francés ha confirmado que no quiere ocupar este puesto en la compañía lo que sitúa como favorito a Antonio Filosa, que recientemente ha asumido un papel más amplio en Stellantis, ya que además de sus funciones de CEO de Jeep y director de operaciones en Norteamérica, ocupa la responsabilidad de Sudamérica y de las marcas Chrysler, Dodge y Ram.

Así lo ha señalado el director operativo de Stellantis en Europa, en un encuentro con los medios de comunicación, al que ha asistido este diario, en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas, donde el fabricante automovilístico ha sido uno de los grandes protagonistas con la presentación de novedades para Lancia, Leapmotor, Fiat, Opel, Alfa Romeo, Jeep y Citroën.

«Desde el primer momento dejé claro que no soy candidato para ocupar el puesto del señor Tavares y tengo miles de razones para no ser candidato a CEO de Stellantis. Mi trabajo está en el día a día, en los clientes, en los distribuidores, en los resultados, es lo que me gusta y donde aporto más», explicó Imparato, que desde el inicio se perfiló como uno de los principales favoritos por su cercanía al directivo portugués y su gran conocimiento de las marcas del grupo como director operativo de Stellantis en Europa.

El francés ha dejado claro que no quiere ocupar este puesto también por su edad. «Tengo 58 años y no me veo definiendo la empresa para el año 2040. Es por esto por lo que creo que la empresa necesita a alguien que piense a largo plazo, ya que yo puedo resolver problemas inmediatos, pero no planificar la estrategia para los próximos 15 años. No es mi misión», añadió.

Tras el no rotundo del francés para sustituir a Tavares, Antonio Filosa, que, recientemente, ha asumido un papel más amplio en el grupo automovilístico, suena como favorito para ocupar el puesto del portugués. Además de sus funciones de CEO de Jeep y de director de operaciones de Norteamérica, el napolitano también es responsable del negocio del fabricante automovilístico en Sudamérica y de las marcas Chrysler, Dodge y Ram.

Filosa, de nacionalidad italiana, se incorporó al Grupo Fiat en 1999 y trabajó en varios puestos, especialmente en América Latina, convirtiéndose en el director de Fiat Chrysler en la región a partir de 2018. Después se desempeñó como director de operaciones de Stellantis para Sudamérica antes de ser nombrado director global de la marca Jeep en 2023.

El fabricante automovilístico se ha dado hasta antes de verano para encontrar un sustituto para Tavares y no descarta buscar fuera de la compañía. El presidente John Elkann también podría considerar a un ejecutivo de la industria tecnológica para el puesto más alto en el fabricante de automóviles, que pondría de relieve el creciente énfasis que la industria automotriz está poniendo en el software y la tecnología.