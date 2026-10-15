Iberdrola continúa acelerando el despliegue de infraestructuras para facilitar la movilidad eléctrica y ya instala más de 100 puntos de recarga cada día entre hogares, empresas y espacios públicos. La compañía pone en marcha más de 2.000 cargadores al mes para clientes particulares; cerca de 100 mensuales en empresas; y más de 200 puntos de recarga pública al mes.

Este ritmo de crecimiento ha permitido a la energética alcanzar más de 85.000 cargadores instalados en el ámbito privado, entre viviendas particulares y empresas. A ellos se suman más de 12.000 puntos de recarga de uso público. De este modo, supera conjuntamente los 97.000 puntos de recarga instalados, reforzando una infraestructura que da respuesta tanto a las necesidades de los conductores en sus hogares y centros de trabajo como en sus desplazamientos.

El crecimiento de la infraestructura de la compañía viene acompañado del avance récord del sector. En septiembre se rompieron todos los datos de ventas y según la DGT, cuatro de cada diez coches particulares matriculados fueron vehículos enchufables. La volatilidad de los combustibles fósiles, la competitividad de la electrificación y unos precios de los modelos enchufables cada vez más accesibles han animado a la población a dar este paso.

La recarga doméstica es la opción preferente de recarga, ya que ofrece una gran comodidad a los usuarios y ahorros del 90% respecto a los vehículos de combustión. Adicionalmente, el uso de la recarga pública está acelerando debido al incremento de los desplazamientos a larga distancia, cada vez más factibles con los nuevos modelos de vehículos que ya otorgan autonomías que alcanzan hasta los 700 Km. Iberdrola, con una cuota superior al 20% de los cargadores públicos del país, recibe más de 10.000 recargas diarias y la compañía acumula más de tres millones en 2026.

Estos datos están activando la actividad del sector de la instalación. Solo Iberdrola, responsable de la instalación de uno de cada cinco cargadores en España y de su suministro de energía, da trabajo a más de 100 empresas instaladoras y más de 1.000 profesionales, una muestra más de que la electrificación de la movilidad actúa como motor de desarrollo económico y de empleo tecnológico e industrial.