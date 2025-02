Hyundai Motor España ha iniciado una nueva temporada, la séptima, de Run to progress con su presencia en el Medio Maratón de Sevilla y en el Medio Maratón de Barcelona. Hyundai reafirma su compromiso con el deporte popular, la vida sana y la movilidad sostenible a través de un proyecto que cada vez cuenta con más impacto tanto en España como en Europa.

Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura y embajadora de Run to progress, se ha mostrado entusiasmada con el crecimiento de la iniciativa durante el Medio Maratón de Barcelona, celebrado el domingo 16 de febrero: «Hyundai lleva siete años fomentando el deporte popular, la vida sana y la movilidad sostenible. Como embajadora de este proyecto, me siento muy orgullosa de la marca. Hemos comenzado la temporada en las medias maratones de Sevilla y Barcelona apoyando al deporte popular. Este proyecto europeo se engloba en Run to progress, que representa la filosofía de Hyundai para progresar todos juntos en sociedad».

La campeona olímpica también ha anunciado su nuevo desafío para este año: «Quién me iba a decir a mí, que siempre he estado peleando por subir de los dos metros [en salto de altura], que en esta nueva etapa quería bajar de dos [horas]en una media maratón. Lo intenté hace tres años en Valencia, pero lo conseguí en Málaga, donde pude hacerla en 1 y 54 minutos. Así que el objetivo de este año es correr la Media Maratón de Madrid, junto con Hyundai y junto con todos vosotros. Voy a necesitar mucho vuestro apoyo y así mejorar mi marca».

Ruth Beitia ha destacado también la importancia de la comunidad digital de Hyundai: «Ya somos más de 15.000 deportistas y estoy segura de que con nosotros vas a avanzar muchísimo y vas a bajar muchísimo tus tiempos corriendo. En la plataforma Run to progress vas a poder progresar gracias a todos los consejos necesarios para mejorar tu marca y, sobre todo, vas a formar parte de nuestra comunidad».

Un progreso que es aún más intenso para los atletas que participan en el programa Hyundai GO fit runners: «La verdad es que me siento muy orgullosa de que este proyecto me haya devuelto las ganas por el atletismo, las ganas por volver a ponerme un dorsal y capitanear este equipo Hyundai GO fit. Nuestras quedadas de todos los meses en los centros GO fit hacen que nuestro equipo mejore muchísimo en cada una de las medias maratones».

Hyundai fomenta la vida sana

Por su parte, Juanjo Martínez, director de Comunicación de Hyundai Motor España, destaca la apuesta de la marca por seguir impulsando el deporte popular, la vida sana y la movilidad sostenible: «Lo hacemos a través del proyecto europeo Run to progress. Y es que la actitud de correr, avanzar y superar retos está muy ligada a la filosofía de Hyundai de progresar como sociedad».

El compromiso de Hyundai con el running se traduce en una mayor presencia en pruebas de toda España: «Este año vamos a estar presentes en más de 40 carreras populares, tanto en los grandes maratones de Barcelona, Madrid y Valencia como en las pruebas de ámbito local más importantes. Y lo hacemos siempre con la implicación de nuestra gran red de concesionarios», explica Juanjo Martínez.

En 2025, la plataforma digital seguirá creciendo: va a ofrecer más recursos a los corredores y reforzar el vínculo entre Hyundai y la comunidad runner. «El año pasado, más de 200.000 personas se interesaron por este hub y esperamos que en este 2025 sean muchas más», indica el director de Comunicación de Hyundai Motor España.

Causas solidarias y partners estratégicos

Los embajadores de Hyundai en este proyecto enfocado en el deporte van a seguir desempeñando un papel clave durante esta nueva temporada: «Ruth Beitia afronta nuevos retos y continúa como referente del Hyundai Team. Por su parte, Eric Domingo y su madre, Silvia Roldán, van a intentar superar su propio récord Guinness en un maratón. Por supuesto, también van a transmitir los valores de superación propios de Hyundai, además de dar una enorme visibilidad a lo que supone la esclerosis múltiple», subraya Juanjo Martínez.

Además, Hyundai mantiene su colaboración con socios estratégicos que refuerzan la calidad del proyecto: «Un año más, contamos con partners de prestigio: los centros deportivos GO fit, el Centro de Alto Rendimiento CAR y los relojes deportivos Suunto. Todos ellos nos garantizan un elevadísimo nivel de conocimiento y resultados, lo que también se refleja en la plataforma online de Run to progress», explica Juanjo Martínez.

El compromiso de Hyundai también se extiende a iniciativas solidarias e inclusivas, que son dos grandes objetivos de la compañía, como remarca Ruth Beitia: «No solo pensamos en correr, sino que pensamos que las carreras tienen que ser también inclusivas. Por eso apoyamos la InRUN, en la que podemos dar más visibilidad a una fundación como A LA PAR mientras corremos todos; y estoy segura de que vamos a incrementar nuestro apoyo a causas especiales».