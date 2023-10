El nuevo Hyundai Kona crece en todos los sentidos. La segunda generación de este SUV del segmento B da un salto cualitativo respecto a su predecesor y crece en tamaño, diseño, tecnología, seguridad y motorizaciones, con variantes híbridas o de combustión interna, así como con versiones deportivas N Line. Un modelo que contará también con una propulsión 100% eléctrica, lo que reafirma la apuesta de la compañía surcoreana por la electrificación.

Hyundai espera que el Kona siga siendo un superventas en España, ya que prevén que supere las 15.000 unidades matriculadas al año, con un mix de ventas de algo más de un 60% para las variantes híbridas, cerca de un 30% para los motores de combustión interna y, aproximadamente, un 8% para las propulsiones eléctricas –por encima de la media de la cuota de mercado en el mercado español–. Unos cifras que confirman el buen comportamiento de la firma surcoreana en España.

La segunda generación del Kona llega a los concesionarios con una fuerte oferta comercial disponible desde 25.000 euros, aunque los precios parten desde 28.490 euros para la versión de gasolina, de 29.740 euros para la variante con hibridación ligera y de 32.040 euros para la versión híbrida.

Hyundai Kona, más grande

Respecto a su predecesor, el nuevo Hyundai Kona crece en tamaño con unas mayores dimensiones. La longitud es ahora de 4,350 metros, con una distancia entre ejes de 2,660 metros, lo que supone 60 mm más que en la generación anterior. Un aumento de las cifras que se nota en el confort tanto de primera fila de asientos como de la segunda.

No sólo de largo, este modelo también crece en anchura hasta alcanzar los 1,825 metros, es decir, 25 mm más, y en altura, con 1,570 metros, 15 mm más. El maletero ofrece hasta 466 litros de espacio de carga, esto es un 30% más que en la generación anterior, anotándose una de las mejores capacidades de su categoría, así como un espacio interior maximizado.

Más diseño

Hyundai ha roto en el nuevo Kona con el proceso convencional de diseño -que normalmente va del modelo de combustión al vehículo eléctrico- y ha desarrollado un concepto distinto partiendo del eléctrico para llegar al de combustión. El resultado es un diseño exterior futurista propio de un vehículo de cero emisiones, en el que conviven pureza y robustez, distintivos que también se transmiten en las versiones de combustión.

El nuevo Hyundai Kona es también más atrevido, con un diseño limpio en el que destacan sus líneas elegantes y aerodinámicas, su iluminación de LED Seamless Horizon, sus robustos pasos de rueda o su contorno esculpido, elemento común a toda la gama SUV de la firma surcoreana que transmite su fortaleza.

Con un coeficiente de resistencia aerodinámica de sólo 0,27, el nuevo Kona ha sido diseñado para resaltar su volumen puro y sus prestaciones aerodinámicas sin sacrificar el estilo con unas llantas de 18 pulgadas con diseño de radios. El carácter deportivo y robusto del SUV queda plasmado en los atrevidos pasos de rueda, en unos faros delanteros y traseros incrustados.

En cuanto al interior, la arquitectura centrada en el conductor incorpora un diseño inteligente para ofrecer el máximo acceso, facilidad de uso y confort. Destacan los estrechos asientos relax de la primera fila que están optimizados para una distribución de la presión corporal que ayuda a aliviar la fatiga durante la conducción de larga distancia, el techo solar ampliado y la banqueta sin curvas que otorga la máxima usabilidad interior para evitar el derroche de espacio.

Más tecnología

El Hyundai Kona no sólo se sitúa en la parte alta del segmento por tamaño o diseño, sino también por su alta carga tecnológica. Así, el nuevo SUV de la marca surcoreana estrena el puesto de conducción Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), que ofrece una experiencia totalmente digital gracias a la integración de dos pantallas de 12,3 pulgadas, e integra las últimas innovaciones como las actualizaciones automáticas de software Over The Air (OTA) y el equipo de sonido Premium BOSE.

Con ‘Digital Key 2 Touch’, los usuarios pueden utilizar su teléfono móvil para bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo. Se trata de la primera versión, basada en tecnología NFC, de la llave digital que puede compartirse con hasta otros tres usuarios. Tampoco necesitarás la llave para abrir el maletero, ya que el práctico portón trasero automático e inteligente se acciona con un sólo toque y mejora el acceso al espacio de carga.

Más seguridad

La segunda generación de uno de los bestseller de la firma surcoreana está equipado con la última generación del avanzado sistema de asistencia al conductor Hyundai Smart Sense™, garantizando los más altos niveles de seguridad y comodidad en la carretera, entre los que destaca la asistencia inteligente al aparcamiento, el monitor de ángulo muerto, la cámara en cabina que analiza la atención del conductor o el limitador de velocidad inteligente.

Más motorizaciones

El Hyundai Kona está disponible con una amplia gama de opciones mecánicas, que incluye versiones con motor de combustión interna (ICE), híbridas (HEV) e híbridas ligeras de 48 V, todas ellas con variantes deportivas N Line. Una lista a la que recientemente se han sumando las versiones 100% eléctricas con la última tecnología en este campo con más de 500 kilómetros de autonomía.

En concreto, el nuevo Kona cuenta con un propulsor de gasolina de 198 CV, caja de cambios automática de siete velocidades y tracción delantera y total, una opción de hibridación ligera que monta un motor de 120 CV con cambio manual de 6 velocidades y automático de 7 marchas y un motor híbrido de 141 CV con cambio automático de seis velocidades y tracción delantera.