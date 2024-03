Hacer esto en una rotonda te puede costar el carnet de conducir

Todos sabemos que los siniestros en las rotondas son habituales y, además, se concentran en una gran cantidad de infracciones. En base a la información que han recopilado Automovilistas Europeos Asociados, cada año llegan a producirse cerca de 10.000 siniestros con víctimas en las intersecciones giratorias.

Las cifras que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT) que se publican en la revista Tráfico y Seguridad Vial, son que 1 de cada 3 conductores que se ven implicados en estos accidentes, lo que sucede es que cometen alguna clase de infracción.

No respetar la prioridad, ir a una alta velocidad y el no mantenimiento de la distancia de seguridad. Hablamos de las infracciones más habituales en las glorietas.

La entrada en la glorieta es prioritaria

Debemos saber que una de cada cinco infracciones que se cometen en las rotondas debe tener relación con el respeto a la prioridad. Particularmente, por no respetarla a la entrada, lo que llega a producir una serie de frenazos, alcance o las colisiones frontales o laterales.

Salvo que una señal o un agente nos indiquen lo contrario, lo cierto es que la prioridad pasa a ser de los vehículos que circularán por el interior.

La sanción por el incumplimiento de las normas es de 200 euros, con cuatro puntos de retirada. Estamos ante una de las muchas razones existentes para poder ser sancionados.

Prioridad: salida de la rotonda

De igual forma, no debemos olvidar que también causa bastantes problemas abandonar la rotonda desde un carril interior, bastante habitual y peligroso. La revista de la DGT citará a los expertos en formación.

Hablamos de una maniobra que es ilegal y que si la combinamos con excesos de velocidad y colisiones en ángulo, es posible que comprometa la estabilidad y provoque hasta el vuelco de alguno de los vehículos que se encuentren implicados.

Se puede llegar a tomar como si fuese conducción temeraria, llegando a ser castigada con la retirada de seis puntos y 500 euros de multa.

Exceso de velocidad

Los excesos de velocidad no son la infracción que suele ser más común, pues está presente en solo un 8% de los siniestros en las rotondas interurbanas, pero sí es de las más peligrosas.

Las rotondas no han sido ideadas para poder andar deprisa: existe un riesgo mayor de invadir una serie de carriles, impidiendo el avance de otros coches y, además, las consecuencias de un golpe son de más gravedad. El castigo puede llegar a ser de hasta 6 puntos y 500 euros debido a la conducción temeraria.

Cambios de carril

La DGT lo que hace es enumerar una serie de problemas habituales en la circulación interior en las rotondas: hablamos de la indisciplina de carril, así como los cambios sin que se usen los intermitentes y las faltas de respeto por la prioridad o la distancia de seguridad.

Es las rotondas, las normas son aplicadas como en otra clase de vía: fuera de poblado se debe ocupar el carril derecho, en tráfico urbano el que mejor pueda convenir.

Y, por todo esto, es posible que sigan dos normas que son básicas: prioridad a los que circulen por el carril y señalizar los cambios que se vayan a realizar con tiempo. No olvidemos que los cambios de carril que no respetan la prioridad supondrán una multa de 200 euros.

Respeto a los ciclistas

Tráfico lo que hace es recordar a los usuarios de mayor vulnerabilidad que son los ciclistas y motoristas. Es necesario que se guarde una distancia de seguridad suficiente y respetar la prioridad, tanto la de entrada como de salida y la circulación interior.

Cuando un grupo de ciclistas entra en una rotonda, se piensa que todo el grupo es como si se tratara de un solo vehículo Las multas llegan hasta los 500 euros por conducción temeraria, lo que supone la retirada de seis puntos.

La necesidad de cumplir las normas de la DGT

Con frecuencia solemos protestar ante las multas, algo lógico porque a nadie le gusta que le impongan una. A pesar de ello, también hay que entender que es necesario que se cumplan una serie de normas para que la seguridad vial pueda ser cuidada como es debido.

Imaginemos lo que ocurriría de no haber normas en las rotondas, sería la ley de la jungla. Eso sí, no hay más que ir a Nápoles, Sicilia o a países más lejanos como la India, para darse cuenta de que habría más accidentes, pero sería un caos por el que no merece la pena pasar cuando atendiendo a las normas podamos circular como es debido.

Así que todos tenemos que poner de nuestra parte para que la seguridad vial y el cumplimiento de las leyes de la DGT se cumpla lo máximo posible. Todos vamos a salir beneficiados, desde los conductores a los propios peatones, que tienen derecho a hacer uso de las vías con completa tranquilidad.