Cada vez más particulares hacen uso del renting de coches

Cada vez son más los particulares que, en lugar de hacerse con un vehículo propio de la manera convencional, deciden recurrir a los servicios de renting para asegurarse un medio de transporte sin necesidad de lidiar con los elevados costos económicos que implicaría la compra del mismo. Clara muestra de esta tendencia la podemos observar en el gran éxito que ha cosechado myCarflix, empresa de renting de Canarias que está creciendo a pasos agigantados.

Pero, ¿en qué consiste el renting? ¿Qué lo hace tan especial? Te contamos esto y mucho más a continuación.

¿Qué es el renting?

El renting se trata de un contrato de alquiler de un vehículo que se mantiene a largo plazo. El usuario no será nunca propietario del vehículo, sino un inquilino del mismo durante el período de tiempo establecido en el contacto. Este sistema de alquiler ofrece todo el proceso de compra de un coche, incorporando también los gastos de mantenimiento, las revisiones, posibles averías… entre otros.

El renting no pagará el combustible, ni tampoco las multas, gastos de limpieza y demás gastos que se deriven de un mal uso del vehículo. Si bien alquilar un vehículo no necesariamente se trate de un ahorro, todo dependerá del caso particular. Lo que sí está claro, es que ahorra muchos quebraderos de cabeza y facilita la planificación de los gastos de los usuarios de este servicio.

Los principales usuarios de estos servicios de renting de vehículos, antiguamente, eran las empresas y los autónomos. Sin embargo, esta opción se ha ido extendiendo cada vez más, incluyendo finalmente a los particulares. No es de extrañar, teniendo en cuenta las numerosas ventajas asociadas con el uso de este servicio.

4 ventajas de usar los servicios de renting de coches

En los siguientes apartados, procederemos a explicarte en detalle los beneficios más importantes derivados del uso del servicio de renting de coches:

Gran flexibilidad

Si, una vez finalice el contrato, el cliente desea cambiar de vehículo, este podrá hacerlo con total tranquilidad. Por lo general, estos contratos suelen oscilar entre los 1 y 4 años, estableciendo a su vez un máximo de kilómetros pactado que ronda los 40.000 kilómetros.

Nuevas formas de movilidad

En caso de que hayas considerado alguna vez la compra de un coche eléctrico pero no sepas con certeza si la experiencia de conducción está a la altura de tus expectativas, el servicio de renting te ofrece la oportunidad de comprobarlo por tu cuenta por un precio bastante económico. El alquiler te permitirá evitar esta compra tan costosa, y comprobar hasta que punto merecerá la pena esa posible adquisición.

Numerosas posibilidades de elección

¿No sabes qué vehículo elegir? Los servicios de renting suelen ofrecer un catálogo bastante extenso de modelos diferentes entre los que podrás elegir. De esta forma, te asegurarás de encontrar el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades, gustos y presupuesto.

Disfruta de lo último en tecnología

Gracias a los servicios de renting, tendrás acceso a los últimos lanzamientos de la industria por un precio bastante asequible. Estas novedades tecnológicas te permitirán, a su vez, disfrutar de una seguridad activa y pasiva mucho mayor, manteniendo al mismo tiempo una conducción mucho más respetuosa con el medio ambiente.