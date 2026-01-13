El director de Fiat en Europa, Gaetano Thorel, ha cargado contra las políticas de Bruselas y ha tachado de «contraproducente» obligar a los clientes a comprar sólo coches 100% eléctricos cuando el mercado no esta preparado para una transición acelerada, en una entrevista para OKDIARIO. Con estas medidas, el directivo italiano ha alertado de que la industria automovilística en Europa está en riesgo en pleno desembarco de las marcas chinas en los distintos mercados del Viejo Continente.

En el marco del Salón de Bruselas, Thorel ha señalado que «Europa debe ajustar su regulación para, primero de todo, proteger la industria automovilística, que está en riesgo, siendo honesto, y al mismo tiempo seguir protegiendo el objetivo final, que por supuesto sigue siendo la reducción del Co2». «Pero obligar al cliente a comprar sólo 100% eléctrico cuando los clientes no están preparados para comprar sólo eléctrico es contradictorio», ha añadido.

Coches eléctricos de Fiat

«La apertura de las normas en el mes de diciembre -en referencia al fin de la prohibición de la venta de vehículos de combustión interna más allá de 2035- es un primer y buen intento por parte del Gobierno en Europa, pero no es suficiente y necesitamos mucha más claridad», ha destacado el directivo italiano del Grupo Stellantis.

En referencia al impacto del cambio de las normas en la estrategia de la marca, Thorel ha destacado que «el plan de Fiat ya era una estrategia que decidió escuchar al cliente, por ello hemos vuelto a poner el motor híbrido en el nuevo modelo porque el cliente nos dijo chicos, nos encanta el nuevo Fiat 500, pero si es solo eléctrico, no es para nosotros». «Seguimos una estrategia multienergía, pero queremos dejar al cliente la libertad de elección, que creo que es el verdadero objetivo final», ha insistido.

Fiat está listo para ofrecer una experiencia emocionante y envolvente en el Salón del Automóvil de Bruselas 2026, a través de un viaje por unas gamas innovadoras y versátiles que capturan la esencia de la alegría, la energía y el diseño, desde vehículos familiares hasta innovaciones sostenibles.

Impacto de las marcas chinas

Preguntado por las marcas chinas, el director de Fiat en Europa ha destacado que «los números hablan, ya están cerca del 10% del mercado europeo, y son fuertes en eléctricos, por razones evidentes. Son competidores que hay que respetar, pero nuestra mejor protección es mantenernos fieles a nuestras raíces, a la alegría, al espíritu italiano y a la dolce vita que hay en cada coche que sale de la fábrica de Fiat».

«Cuando un cliente se decide por un Fiat, sabe lo que va a obtener: una marca italiana llena de alegría, amor y sonrisas. No hacemos más coches grises y tenemos nombres icónicos, como es el caso del Fiat Panda que no se puede copiar, ni siquiera por los fabricantes chinos, que no tienen el legado que tiene una marca como la nuestra», ha sentenciado.

Respecto a España, el directivo tiene grandes expectativas puestas en el mercado, que en este último año ha sufrido los efectos derivados del cierre de las líneas de producción. «Ahora es el momento de que Fiat vuelva a España», ha concluido Thorel.