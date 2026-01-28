Fiat planta cara a la ofensiva china con el lanzamiento de dos nuevos modelos en el mercado español para el tercer trimestre del año. El fabricante automovilístico italiano del grupo Stellantis prevé incrementar sus matriculaciones este año cerca de un 50%, respecto a las cerca de 21.000 operaciones comerciales con las que cerró 2025, impulsadas por del regreso de las motorizaciones de combustión a su bestseller, el Fiat 500.

Así lo ha señalado el director de Fiat en España y Portugal, Paulo Carelli, en la presentación de resultados de la marca, a la que ha asistido este diario, en la que ha resaltado que de cara al 2026, el fabricante automovilístico prevé estar presente en todos los segmentos del mercado en España, hasta llegar al 75% de cobertura, con la ampliación de la gama del Grande Panda, el Fiat 500 o el Fiat 600 y el lanzamiento de dos nuevos modelos.

Nuevos modelos de Fiat en España

De los nuevos modelos poco se conoce. Sólo que los dos se englobarán en el segmento SUV, siendo uno de ellos un crossover urbano SUV B y el otro un compacto SUV C. Tampoco se conoce con que motorizaciones llegarán al mercado, pero todo apunta a que estos lanzamientos respetaran la estrategia multienergía del grupo Stellantis.

«Vienen a una porción de mercado muy importante y van enfocados a un consumidor más práctico y a otro más cosmopolita que quiere más estilo, tecnología y elegancia. Sin duda, van a contribuir al crecimiento de Fiat», ha resumido el director de Fiat en España y Portugal, en conversaciones con OKDIARIO.

No será la única novedad de Fiat este año. La marca vuelve a comercializar el Fiat 500 Hybrid, que se dejó de producir para cumplir con las exigencias de emisiones de CO2 impuestas por Bruselas y que ahora vuelve en un claro cambio de rumbo de la estrategia del grupo automovilístico, que seguirá apostando por la electrificación, pero quiere cubrir la demanda de los clientes. Un modelo que, sumo a los dos nuevos lanzamientos, se espera que sea el motor de crecimiento del fabricante este año en el mercado español.

Otras de las novedades será el lanzamiento de una versión deportiva para el Fiat 600, que llegará el en el tercer trimestre del año, así como la comercialización de la versión de gasolina del Fiat Grande Panda para los meses de primavera de 2026.

Ventas de Fiat en España

Fiat cierra el año con unas 20.926 matriculaciones en el mercado español, incluyendo turismos y vehículos comerciales, lo que se traduce un retroceso del 19% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los vehículos comerciales han sido clave en estas cifras. En este mercado, en el que Fiat cuenta con la confianza de profesionales y empresas por la fiabilidad, polivalencia y capacidad de adaptación de sus distintos modelos a cada negocio o actividad, la marca italiana obtiene 11.112 matriculaciones.

Pionera en la electrificación de su gama de vehículos comerciales, Fiat empieza a recoger los frutos de visión de futuro. En 2025, ha doblado su volumen de ventas de furgones 100% eléctricos, cerrando el ejercicio con 374 matriculaciones y consolidando la tendencia de crecimiento de esta tecnología.

Tras su lanzamiento en junio de 2025, el Fiat Grande Panda está alcanzando velocidad de crucero en el mercado. Con una identidad fuertemente basada en el sentido práctico, un diseño original y la apuesta por la electrificación, el último modelo de la firma turinesa alcanza las 1.170 matriculaciones, un 11% de las cuales corresponden a sus versiones eléctricas. De este modo, se posiciona entre los 10 vehículos más vendidos de su segmento en el último trimestre del 2025.