La factura de reparar las carreteras del Estado se dispara un 53% en tres años hasta alcanzar los 4.721 millones de euros. Unas cifras que evidencian la mala gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un contexto de creciente deterioro de las carreteras, que ya afecta a más de la mitad de las vías, pasando de los 13.000 kilómetros que en 2022 -antes de la llegada del vallisoletano al poder- a un total de 34.000 en 2025 con problemas muy graves en el pavimento. Cerca del triple.

En el último informe sobre el estado de conservación de las infraestructuras viarias de la Asociación Española de la Carretera (AEC), al que ha tenido acceso este diario, se han identificado deterioros graves y muy graves en más de la mitad de las carreteras gestionadas por el Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones forales, elevando a 13.491 millones de euros el coste de su reparación.

En total, son 33.966 kilómetros que precisan reconstrucción de carácter urgente, habiéndose de acometer actuaciones en un plazo inferior a un año debido a que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales, con baches y piel de cocodrilo, como superficiales con grietas longitudinales y transversales y descarnaduras. Asimismo, se han contabilizado otros 20.407 kilómetros más en los que es necesario actuar en un plazo máximo de cuatro años, habiéndose identificado en ellos daños calificados como graves.

La investigación de la AEC concluye, por tanto, que en los próximos cuatro años sería necesario intervenir en más de la mitad de las carreteras españolas. Esto es, 54.373 kilómetros de un total de 101.700, cuyos firmes se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando se llevó a cabo el último gran Plan General de Carreteras de nuestra historia reciente.

La factura de reparar las carreteras en España

Se calcula que, para hacer frente a la conservación de las carreteras españolas, se debe movilizar una inversión de 13.491 millones de euros, cantidad que ha sido calculada considerando la subida experimentada por los precios de las materias primas, energía y personal. De las cuales, 4.721 millones de euros deberían acometerse por el Estado, con una longitud de 26.000 kilómetros; mientras que 8.770 millones deberían acometerse por parte de los gobiernos autonómicos y forales, que suman un total de 75.300 kilómetros.

Más allá de las grandes políticas, lo cierto es que la mala conservación de la red afecta también al bolsillo de los conductores, ya que circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. Aunque hay factores más importantes, ya que un mal firme también impacta de lleno en la seguridad de las vías, que obligaría a reducir la velocidad de circulación a una media del 10%, lo que, en el caso de los camiones, supone un 12,5% más de tiempo para realizar el mismo recorrido, un 25% más en el caso de los autobuses y un 20% más los vehículos ligeros.

Además, el deterioro de la red de carreteras puede representar la paralización del proceso de transformación de las carreteras en infraestructuras verdes, seguras y conectadas. La descarbonización del transporte, la reducción a la mitad del número de fallecidos por accidente de tráfico en 2030, la mejora de la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático, la repoblación de la España vacía o la introducción de movilidades automatizadas al ritmo exigido por los compromisos europeos pueden verse seriamente amenazadas.