El Dacia Sandero es uno de los mejores coches del mes de septiembre y los datos lo avalan. Según las cifras publicadas este miércoles por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), a los que ha tenido acceso este diario, el Sandero ha vuelto a repetir en septiembre como el modelo más vendido en España, con 3.449 matriculaciones.

De su lado, Toyota ha logrado mantenerse en la primera posición, liderando el ránking de marcas más vendidas en el noveno mes del año, en el que alcanzó las 8.250 matriculaciones.

Los mejores coches de septiembre

Por detrás del Dacia Sandero, que se mantiene como primer modelo en ventas en España desde hace tiempo, el Tesla Model 3 ha escalado de la séptima posición de agosto a la segunda en septiembre, con 1.976 matriculaciones.

A continuación, en tercer lugar, se ubicó el Renault Clio, que alcanzó las 1.817 unidades vendidas en el noveno mes del año. El ‘top 5’ lo completan el Toyota C-HR y el Seat Ibiza, que estaban en décima y quinta posición el pasado agosto, con 1.784 y 1.766 ejemplares, respectivamente, en este noveno mes.

Dacia Sandero

En todo el año, el Dacia Sandero es el modelo con más ventas al anotar 28.765 unidades, por delante del MG ZS, con 19.251 unidades y el Renault Clio, con 16.075 comercializaciones. Los tres repiten en el podio. El Seat Ibiza se consolida en el cuarto lugar, con 17.369 anotaciones, y el Toyota Corolla mantiene el quinto puesto, tras sumar 16.591 unidades.

El ‘top 10’ del año lo cierran el Seat Arona (16.324 unidades), el Peugeot 208 (15.583 unidades), el Hyundai Tucson (15.843 unidades), el Nissan Qashqai (14.700 unidades) y el Renault Captur (14.494 unidades).

Tesla Model 3

Tesla ha colocado al Model 3 como el turismo eléctrico de batería (BEV) más vendido en el mes de septiembre en España, con 1.976 unidades entregadas, aunque es un 11,6% menos en términos interanuales. El modelo tiene una cuota del 19,3% del mercado.

De este modo, el Tesla Model 3 firma su segundo mes consecutivo como el eléctrico de batería con más ventas en el mercado automovilístico nacional.

El mes de septiembre también ha dejado al Model Y como el segundo vehículo eléctrico más demandado, con un total de 1.016 comercializaciones en el mes, un 57,3% más que hace un año, recuperando así la segunda posición que perdió el pasado mes de agosto logrando una cuota del 10% en el mercado de turismos eléctricos.

Kia EV3

El tercer lugar lo ha ocupado el Kia EV3, como uno de los mejores coches en septiembre, con un total de 529 entregas en el mes de septiembre y una cuota de mercado del 5,2% (no hay comparativa con respecto a 2024 ya que el año pasado no se comercializaba este modelo).

Entre los diez modelos más vendidos del mes se encuentran el BYD Dolphin Surf, con 503 entregas, y el BYD Atto 2, con 410 unidades, cerrando el ‘top 5’. Por su parte, el BYD Seal en versión eléctrica ha tenido un total de 332 comercializaciones, seguido del Mini Mini, con 304 operaciones; el BYD Atto 3, con un acumulado de 269 anotaciones; y en los últimos puestos el Renault 5 y el Hyundai Inster, con 252 y 233 registros, respectivamente.

Las marcas más vendidas

El ‘top 3’ de las marcas más vendidas en el noveno mes del año lo conforman junto a Toyota, Renault con 5.910 ventas, y Volkswagen, a la que la firma francesa le arrebata el segundo puesto este septiembre, con 5.411 unidades. El ‘top 5’ lo cierran Dacia y Seat, con 5.386 y 4.641 ventas, respectivamente.

En el ranking anual, Toyota con estos resultados de septiembre, alcanza 73.682 unidades en el mercado nacional, seguida de Renault (60.675) y de Volkswagen (56.132). En el ‘top 5’, Seat repite en el cuarto puesto, con 50.506 ventas, y Hyundai en el quinto, con 48.809 entregas.

La clasificación de las 10 marcas más populares en septiembre en España la completan, por este orden Hyundai (4.406 unidades), Kia (4.302 unidades), Mercedes (3.666 unidades), MG (3.363 unidades) y Skoda (3.361 unidades).