Esto es lo que le pasa a tu coche si usas el freno para arrancarlo, según un mecánico: «Le quitamos carga»

Si usas el freno para arrancarlo

El freno para arrancar en pendiente es algo que todos hacemos. Esos días en los que vamos al trabajo o a una reunión por una calle empinada, puede suponer un peligro para nuestro motor. En general, será el momento de poner en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada elemento es esencial.

El mecánico afirma que le quitas carga

Juan José, mecánico en Talleres Ebenezer, nos explica que: «Simplemente por una cuesta que no se caiga o porque algunos coches te lo van a exigir, pero si el coche es manual, lo que realmente tienes que hacer es pisar el embrague porque así desconectamos el motor de la caja de cambios, es decir de la transmisión de la rueda».

Los expertos de Subaru explican en su blog: «El freno motor es la reacción del motor ante el cese de inyección de combustible. En otras palabras, cuando dejamos de acelerar, el motor pierde capacidad de empuje y la resistencia propia del motor «retiene» la velocidad más rápidamente que mediante el rozamiento de los neumáticos y la resistencia aerodinámica, que serían las fuerzas que se oponen al movimiento si engranamos punto muerto. El freno motor es muy útil en pendientes descendentes, ya que en ese caso entran en juego dos fuerzas: la inercia que nos dispararía cada vez más rápido cuesta abajo, y la resistencia del motor, que ejerce una retención en la velocidad de rotación de la transmisión, y previene entonces que el coche se «embale» cuesta abajo».

Siguiendo con la misma explicación: «La inyección electrónica decide que el motor no necesita combustible para girar, ya que la transmisión contribuye al movimiento tanto del coche como por supuesto del motor porque nos encontramos en una pendiente descendente, así que si no inyecta combustible, no se consume combustible. Como vemos, el ralentí y el punto muerto son efectivamente lo mismo, salvo que hemos diferenciado el primero como «punto muerto en detención» y el segundo como «punto muerto en movimiento». el freno motor, o la retención del motor es la forma más económica de circular, pero claro, esto tiene su lógica. Como todas las cosas. No vamos a circular siempre en retención (obviamente), pero sí que podemos estar seguros de que en esos casos el consumo siempre va a ser menor que dejando el motor al ralentí. Y por supuesto, será más seguro».