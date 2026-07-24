Esta marca de automóviles es adquirida principalmente por personas mayores: casi el 60% de los compradores tienen 60 años o más

Un estudio publicado recientemente sitúa a Mitsubishi como la marca con los compradores de mayor edad. La firma japonesa registra una edad media de 58,1 años y el porcentaje más elevado de clientes de 60 años o más, con un 58,5 %. Le siguen Subaru, con una edad media de 57,9 años y un 57,4 % de compradores mayores de 60 años; Lexus, con 56,9 años de media y un 50,7 %; Honda, con 56,5 años y un 54,1 %; y Nissan, cuyos compradores tienen una edad media de 56,2 años, mientras que el 50,6 % supera los 60 años.

La lista continúa con Porsche y Suzuki, ambas con una edad media de 55,5 años. Sin embargo, el porcentaje de compradores de 60 años o más difiere entre ambas marcas: es del 44,1 % en Porsche y del 51,7 % en Suzuki. A continuación aparecen KGM, con una edad media de 55,1 años y un 46,3 % de compradores mayores de 60 años, y Toyota, cuyos clientes tienen una edad media de 55 años y un 47,3 % pertenece al grupo de 60 años o más. En el extremo opuesto del ranking se encuentra Tesla; la edad media de sus clientes es de 42,7 años y el 72 % de quienes adquieren uno de sus vehículos tiene menos de 50 años. Además, sólo el 12,6 % de los compradores pertenece al grupo de 60 años o más

La marca de automóviles que eligen las personas mayores

«Nuestra andadura en el mundo de la automoción comenzó en 1917. Ese año empezamos a desarrollar nuestro primer coche, el Modelo-A. En 2017, Mitsubishi Motors celebró sus cien años fabricando automóviles. Durante todo este tiempo, hemos apoyado el progreso del sector de la automoción con un compromiso con la innovación. Sería muy fácil conformarse ya que hemos fabricado algunos coches icónicos en la historia del automóvil. Pero eso no es suficiente para nosotros ni creemos que lo sea para ti. Nuestro objetivo es hacer mucho más», detalla Mitsubishi Motors en su web.

Mitsubishi continúa apostando por la innovación, incorporando avanzados sistemas de asistencia a la conducción y tecnologías orientadas a la seguridad. Entre ellas destacan el control de estabilidad, los sensores de aparcamiento, el detector de ángulo muerto y el sistema de frenado automático de emergencia, elementos que contribuyen a una conducción más segura y cómoda. Además, la marca ofrece alternativas electrificadas como el Outlander PHEV, que combina un motor de gasolina con uno eléctrico para lograr un consumo más eficiente y reducir las emisiones.

Además de su fiabilidad y prestaciones, la marca japonesa presta especial atención a la comodidad. El interior de los vehículos están diseñados con materiales de calidad, un equipamiento tecnológico intuitivo y soluciones pensadas para mejorar la experiencia de conducción. A ello se suma un diseño exterior contemporáneo, con líneas elegantes y una imagen sólida que aporta carácter y personalidad.

Modelos

La gama actual de Mitsubishi está formada por modelos pensados para diferentes tipos de conductores y necesidades. El Outlander PHEV, disponible desde 33.500 euros, apuesta por la tecnología híbrida enchufable y un enfoque orientado a la aventura. El Colt, con un precio desde 18.350 euros, se presenta como un utilitario compacto, inteligente y seguro. Por su parte, el ASX, desde 24.050 euros, es el SUV compacto de la marca, mientras que el nuevo Eclipse Cross EV, con un precio de partida de 43.050 euros, representa la apuesta de Mitsubishi por la movilidad 100% eléctrica. Completa la oferta el Grandis, disponible desde 26.280 euros, un modelo diseñado para quienes buscan un vehículo espacioso y familiar.

Outlander PHEV

El Mitsubishi Outlander PHEV reafirma su posición como uno de los híbridos enchufables de referencia al convertirse, por segundo año consecutivo, en el modelo PHEV más vendido de Japón. Durante el año fiscal 2025, alcanzó unas ventas de 7.800 unidades.

La apuesta de Mitsubishi Motors por la movilidad electrificada se remonta a varias décadas atrás. Desde 1964, la compañía ha impulsado la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, dando un paso decisivo en 2009 con el lanzamiento del Mitsubishi i-MiEV, considerado el primer vehículo eléctrico producido en serie. Posteriormente, en 2013, presentó el Outlander PHEV, el primer SUV híbrido enchufable con tracción total del mundo, y en 2020 amplió su oferta con la llegada del Mitsubishi Eclipse Cross PHEV.

El éxito del Outlander PHEV se ha extendido a mercados como Japón, América del Norte, Europa y Australia. En marzo de 2025, las ventas acumuladas en Japón superaron las 100.000 unidades, mientras que en Canadá lideró el segmento de los híbridos enchufables durante tres años consecutivos, obteniendo además una destacada cuota de mercado en diferentes regiones.

En España, este modelo también ha cosechado excelentes resultados desde su lanzamiento. Con más de 7.000 unidades vendidas desde 2013, el Outlander PHEV se mantuvo durante más de siete años como el híbrido enchufable más vendido del país.

«Como buque insignia de Mitsubishi Motors, el Outlander PHEV está diseñado para funcionar como un vehículo eléctrico en el uso diario y como híbrido para viajes más largos. Este SUV electrificado ofrece una aceleración silenciosa, suave y potente, característica de los vehículos electrificados, junto con una conducción segura y estable en diversas condiciones climáticas y de carretera, gracias a su reconocida y prestigiosa tracción a las cuatro ruedas».