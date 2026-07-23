La demanda de coches eléctricos de ocasión se dispara un 107% tras el encarecimiento de la gasolina

El precio medio de oferta del vehículo eléctrico de ocasión vuelve a subir en España. Tras 15 meses de descensos interanuales continuados, cierra el primer semestre de 2026 con un incremento superior al 6%, hasta situarse en los 31.661 euros.

Según el informe ElectricarVO elaborado por coches.net en colaboración con GANVAM, es la tercera subida registrada en lo que va de año, un dato que apunta a una posible estabilización —o incluso una revalorización— de estos modelos en el mercado de segunda mano. El repunte está impulsado en parte por las ventas de vehículos seminuevos, que actualmente copan buena parte de la oferta.

A pesar de este encarecimiento, el interés y la demanda por el coche eléctrico de ocasión continúan al alza, una tendencia que contrasta con la lógica habitual del mercado, donde subir de precio suele frenar las ventas.

Tercera subida del año

Por comunidades autónomas, Extremadura y Murcia registran los precios medios más elevados, con 37.890 y 35.807 euros respectivamente, mientras que La Rioja sigue siendo la región donde resulta más económico adquirir un vehículo eléctrico de segunda mano, con 26.460 euros.

La oferta también mantiene una evolución positiva: aumentó un 9,5% durante el primer semestre respecto al mismo periodo de 2025. En cuanto a la antigüedad de los anuncios, casi la mitad (47,2%) corresponde a modelos de entre uno y tres años, seguidos por los de entre 4 y 5 años (27,8%).

Pese a que comprar un eléctrico de ocasión sale ahora más caro, la demanda no ha dejado de crecer en ningún momento del semestre, lo que refuerza la idea de que el precio ha dejado de ser el freno principal para este tipo de compradores.

El pico de abril

El repunte más llamativo se registró en abril, con un incremento interanual del 106,7%. Este aumento coincide con el encarecimiento del combustible derivado del conflicto en Oriente Medio: según el Ministerio para la Transición Ecológica, la gasolina 95 E5 alcanzó su precio máximo histórico en España en marzo (1,629 €/litro), y ya al mes siguiente la demanda del eléctrico de ocasión se disparó.

Extremadura, Asturias y Aragón son las comunidades que lideran el crecimiento de la demanda de eléctricos de ocasión al cierre del semestre. En el extremo opuesto, Baleares, Cantabria y La Rioja son las únicas regiones donde el interés por este tipo de vehículos ha disminuido.

Ese salto de interés no se ha quedado solo en búsquedas: las ventas de eléctricos puros de ocasión también han crecido con fuerza durante los primeros seis meses del año.

Un 45% más de ventas

Las ventas de vehículos eléctricos de ocasión alcanzaron las 18.677 unidades entre enero y junio, un 45% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayor parte de las operaciones correspondió a vehículos seminuevos (5.321 unidades) o con entre 1 y 3 años de antigüedad (5.105 unidades).

En cuanto a los modelos más demandados, el Tesla Model 3 se consolida como el eléctrico de ocasión más vendido, seguido del Tesla Model Y y del Renault Zoe, que completan el podio de este segmento en pleno crecimiento.

Este avance en ventas convive con un dato de fondo revelador sobre quienes ya han dado el paso: la fidelidad hacia el coche eléctrico es prácticamente total entre quienes ya lo han probado.

Fidelidad al eléctrico

Así lo refleja el estudio de percepción «Movilidad sostenible e intención de compra de un vehículo eléctrico», realizado por coches.net: el 98% de los actuales propietarios de un vehículo eléctrico volvería a comprar uno. Entre quienes todavía no han dado el paso, en cambio, persisten barreras relacionadas con la infraestructura de recarga.

En cuanto al canal de adquisición, el 58% de los potenciales compradores sigue prefiriendo un eléctrico nuevo frente a uno de ocasión, pero un notable 42% ya contempla acudir al mercado de segunda mano como alternativa real.

El presupuesto que manejan ambos perfiles también difiere: quienes buscan un eléctrico nuevo cuentan con 27.565 €, más de 7.000 € por encima de quienes buscan uno de ocasión (20.415 €). Sin embargo, la realidad de los precios en el mercado es bastante más dura que esos presupuestos.

El 42% mira al usado

Un vehículo nuevo tiene un precio medio de oferta en coches.net de 41.983 euros, mientras que el de un eléctrico de ocasión se sitúa en 30.588 euros. La brecha entre lo que los compradores dicen poder gastar y lo que realmente cuesta un eléctrico sigue siendo notable en ambos segmentos.

Para quien busca un eléctrico nuevo, el precio elevado es el principal motivo de rechazo absoluto, señalado por el 71% de los encuestados. En el mercado de ocasión, en cambio, el precio pasa a un segundo plano y solo frena al 13%.

La verdadera barrera para la consolidación definitiva del eléctrico, tanto nuevo como de ocasión, es transversal: la desconfianza en la autonomía, el coste de mantenimiento de la batería y la falta de infraestructura de recarga pública, ya que el 70% de los usuarios considera insuficientes los puntos de carga disponibles en su ciudad.

La verdadera barrera

Las Zonas de Bajas Emisiones también pesan en la decisión de compra: el 58% de los encuestados afirma que las restricciones de circulación le llevarían a considerar la compra de un vehículo eléctrico.

Más de la mitad de los potenciales compradores (51%) señala además que una ayuda del Gobierno influiría directamente en su decisión final. Sin embargo, un 22% de la muestra reconoce desconocer la existencia de los actuales planes de incentivos.

En este contexto, coches.net y GANVAM insisten en que descarbonizar no es solo electrificar, y defienden la necesidad de impulsar el rejuvenecimiento del parque automovilístico como vía para acelerar los objetivos de descarbonización.

Plan de renovación urgente

Dado que el plan Auto+ prescinde del incentivo al achatarramiento, ambas entidades califican de «urgente» la puesta en marcha de un plan nacional de renovación que incluya también el apoyo al vehículo usado de hasta cinco años.

La reclamación llega, además, después de que el Congreso de los Diputados exigiera recientemente al Gobierno cumplir con los compromisos pendientes de la Ley de Movilidad Sostenible, entre los que se encuentra precisamente la activación de este plan.