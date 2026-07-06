Las ventas de eléctricos de ocasión avanzan un 45,3% mientras los diésel y gasolina usados retroceden

El coche eléctrico de ocasión se ha disparado en España, pero el mercado de segunda mano todavía está lejos de arrebatarle el liderazgo al vehículo nuevo. Los turismos eléctricos puros usados sumaron 18.677 unidades en el primer semestre, un 45,3% más.

A esa cifra se añaden los 28.552 híbridos enchufables de ocasión vendidos hasta junio, un 49% más. En total, el mercado usado movió 47.229 turismos con enchufe en la primera mitad del año, según GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Frente a ese volumen, las matriculaciones de turismos electrificados nuevos alcanzaron las 154.271 unidades en el semestre, un 38,8% más, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). El coche nuevo más que triplica al de ocasión en el enchufe.

La etiqueta Cero, determinante

El contraste resulta llamativo porque en el conjunto del mercado ocurre justo lo opuesto. Por cada turismo nuevo matriculado se venden 1,7 usados, una proporción que sostiene la combustión y que se da la vuelta en cuanto entra en juego la etiqueta Cero.

La penetración lo confirma. Sólo el 4,3% de los turismos de segunda mano vendidos lleva enchufe, frente a un mercado nuevo en el que, en junio, uno de cada cuatro turismos fue eléctrico o híbrido enchufable. El parque eléctrico usado sigue siendo demasiado joven.

La razón es de oferta. Los coches eléctricos llevan poco tiempo circulando en volúmenes relevantes, de modo que aún no hay suficientes unidades maduras para nutrir el canal de ocasión. Ese cuello de botella explica que el usado crezca a doble dígito pero desde una base mínima.

El diésel se desinfla

En paralelo, la combustión tradicional pierde fuelle en la segunda mano. Los turismos diésel usados, si bien concentraron el 48,1% de las operaciones, registraron una caída del 4,2% en el semestre, la peor nota entre las mecánicas más vendidas.

La gasolina resistió algo mejor, aunque también en negativo. Cerró el primer semestre con 388.075 unidades y un descenso del 0,3%, un retroceso leve pero significativo en el motor que todavía sostiene buena parte del mercado de reventa.

El pulso entre tecnologías es nítido. El eléctrico puro de ocasión avanza un 45,3% mientras el diésel y la gasolina usados retroceden, aunque la combustión conserva una ventaja de volumen abrumadora: la gasolina vende unas veinte veces más que el eléctrico puro.

El nuevo aprieta

En el coche nuevo, la electrificación batió récords en junio. Los electrificados superaron por primera vez las 30.000 unidades en un solo mes, con 32.542 matrículas y un 19,8% más, hasta rozar el 21,4% del mercado mensual.

El eléctrico puro tiró del conjunto. Sumó 15.942 unidades en junio, un 23,3% más, y acumuló 71.086 en el semestre, un 35,4% adicional, mientras los híbridos enchufables llegaron a 83.185 matrículas, un 41,8% más.

La ocasión, sin embargo, corre más rápido en términos relativos. El eléctrico usado crece un 45,3% frente al 35,4% del nuevo, una señal de que la segunda mano empieza a acortar distancias aunque parta muy por detrás en volumen.

Un millón de unidades superadas

Más allá del enchufe, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión cerró el semestre por encima del millón de unidades. Registró 1.091.218 operaciones, un 1,9% más que un año antes, con junio en 186.775 unidades, un 6,5% al alza.

El renting sostuvo buena parte de ese avance. Las ventas de usados procedentes de flotas de alquiler subieron un 21% en junio y las operaciones con vehículos de rent a car crecieron un 15,5% hasta junio, con los seminuevos disparados un 15,7% en el semestre.