El coche eléctrico puro roza las 16.000 ventas en junio y crece un 23,3% en España

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 23,3% en junio de 2026, con 15.942 unidades matriculadas en España. Estos vehículos representan ya el 10,5% del total de mercado en el mes, 1,3 puntos porcentuales más que en junio de 2025.

El crecimiento se enmarca en un semestre de fuerte impulso para la electrificación. El conjunto de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) sumó 32.542 unidades en junio, un 19,8% más, con el 21,4% del mercado mensual. Por primera vez, las ventas de este tipo de vehículos superan las 30.000 unidades en un solo mes.

En el acumulado de enero a junio, los eléctricos puros alcanzan las 71.086 unidades, un 35,4% más que en el mismo periodo de 2025, con el 9,23% del mercado. El conjunto de electrificados suma 154.271 unidades en el semestre, un 38,8% más.

Los turismos, motor de la electrificación

Dentro del mercado de turismos, los eléctricos puros crecieron un 26,5% en junio, con 14.224 unidades, el 11,08% de la cuota. El modelo más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.995 unidades y el 14% de cuota entre los eléctricos, seguido del Tesla Model Y y el Kia EV3.

Los híbridos enchufables (PHEV) también aceleraron su ritmo: 16.600 unidades en junio, un 16,5% más, con el 10,9% del mercado. En el semestre acumulan 83.185 unidades, un 41,8% más que en 2025.

Entre las tecnologías alternativas, los híbridos no enchufables siguen siendo la opción mayoritaria, con 59.026 unidades en junio (38,9% del mercado) y 307.438 en el semestre. Los vehículos de gas, en cambio, continúan retrocediendo: 4.839 unidades, un 23,6% menos.

ANFAC pide certidumbre normativa

El director general de ANFAC, José López-Tafall, subrayó que la electrificación «demuestra que es la tecnología con mayor progresión» y que, en junio, 1 de cada 4 ventas de turismos fue eléctrica o híbrida enchufable. Según destacó, esta opción ya es elegida por cerca del 30% de los particulares.

López-Tafall también resaltó el avance de la oferta y la infraestructura: España cuenta ya con más de 300 modelos disponibles y ha superado los 55.000 puntos de recarga de acceso público.

El responsable de la patronal insistió en la necesidad de poner en marcha el Plan Auto+ cuanto antes, para dotar al mercado de «un marco estable de incentivos» que convierta el interés creciente de los ciudadanos en decisiones de compra reales.

Madrid, motor territorial de la electrificación

Por comunidades autónomas, Madrid concentra el grueso de las matriculaciones de vehículos electrificados, con 12.762 unidades en junio (39,2% del total nacional). Le siguen Cataluña, con 4.623 unidades, y la Comunidad Valenciana, con 3.578.

En el acumulado semestral, Baleares destaca como la comunidad con mayor crecimiento relativo, con un aumento del 118,9% en junio respecto al año anterior, seguida de cerca por Navarra, con un 79,3% más.