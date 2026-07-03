Los robos dejan inservibles uno de cada cuatro cargadores de coches eléctricos

Los cargadores de coches eléctricos de acceso público en España siguen avanzando, pero a pesar del crecimiento registrado, el despliegue de la infraestructura continúa condicionado por el elevado número de puntos que todavía permanecen fuera de servicio hasta representar uno de cada cuatro instalaciones. Uno de los motivos principales por los que los usuarios no pueden utilizar los puntos de recarga es por robos de cable, falta de permisos por la elevada burocracia o problemas con el mantenimiento.

Así lo desprenden los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que refleja que, al cierre del segundo trimestre, 17.821 cargadores de coches eléctricos ya instalados aún no están operativos, lo que supone un incremento respecto al trimestre anterior.

Si estos puntos de recarga pudieran ponerse en funcionamiento, España dispondría de 74.503 puntos de recarga de acceso público, de modo que el 23,9% de la infraestructura instalada total continúa pendiente de entrar en servicio. Es por esto que una de las principales barreras sigue siendo el acceso y conexión a la red de distribución.

La evolución de la infraestructura mantiene una tendencia estable y positiva, aun estando este trimestre por debajo del crecimiento que hubo en los tres primeros meses del año y el crecimiento promedio de los últimos dos años. En este contexto, la red de recarga de muy alta potencia vuelve a mostrar una evolución destacada, con 337 nuevos puntos de 250 kW o más, alcanzando en el primer semestre de este año el 90% de toda la infraestructura de alta potencia instalada en 2025 y representando el 5% de toda la infraestructura pública operativa actualmente. Por su parte, los puntos de hasta 22 kW siguen concentrando cerca del 70% de la red disponible.

El indicador de infraestructura de recarga registra una leve mejora de 0,6 puntos durante el segundo trimestre y alcanza los 15,4 puntos sobre 100. Aunque el despliegue continúa avanzando, el ritmo de crecimiento sigue siendo inferior a la evolución que está obteniendo el mercado del vehículo electrificado.

Cargadores de coches eléctricos fuera de servicio

José López-Tafall, director general de Anfac, ha señalado que «el mercado del vehículo electrificado continúa demostrando un comportamiento muy positivo». «Durante el primer semestre del año, más de 141.000 nuevas ventas confirman este salto, elevando la cuota de mercado electrificado hasta el 21,8%, una evolución que confirma que la electrificación sigue ganando protagonismo entre los compradores españoles», ha añadido.

De igual modo, López-Tafall ha advertido de que «la infraestructura de recarga continúa siendo el principal desafío para consolidar esta transformación. La red sigue creciendo, pero todavía a un ritmo que debe acelerarse; para ello, hay que agilizar la tramitación burocrática y reducir estos tiempos de activación, que debe convertirse en una prioridad para aprovechar plenamente las inversiones ya realizadas».

Asimismo, ha subrayado que «España dispone de una oportunidad única para consolidarse como uno de los grandes polos industriales del vehículo electrificado en Europa; para lograrlo, es imprescindible mantener el impulso del mercado, continuar ampliando la infraestructura de recarga y garantizar que esta sea plenamente operativa, accesible y distribuida de forma equilibrada por todo el territorio. Sólo así podremos reducir la brecha con Europa y reforzar la competitividad de nuestra industria de automoción».