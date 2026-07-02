Las ventas de coches eléctricos se disparan al adelantar los fabricantes las ayudas que el Gobierno aún no publica

Las ventas de coches 100% eléctricos se han duplicado en el mes de julio hasta alcanzar cerca de 10.000 matriculaciones con este tipo de motorización a pesar de la falta de ayudas a la demanda del Gobierno de Pedro Sánchez. Las políticas del Ejecutivo no están ayudando a impulsar el crecimiento de las ventas de eléctricos, sino que están siendo los fabricantes quienes están aplicando medidas para incentivar al consumidor a optar por este tipo de propulsores con el adelanto de los incentivos estatales que van hasta los 4.500 euros.

Así lo ha señalado Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, que ha explicado que «las compras de particulares mantienen su dinamismo en un momento en el que, con uno de los parques más viejos de Europa, la necesidad de sustituir estos vehículos contribuye a aflorar la demanda embalsada, coincidiendo también con un importante esfuerzo comercial por parte de las marcas que, recordemos, están adelantando las ayudas a la compra de electrificados y están poniendo en marcha interesantes fórmulas de financiación para facilitar el acceso a estos vehículos».

«El mercado de turismos nuevos vuelve a darnos buenas noticias; y junio, que suele ser un buen mes desde el punto de vista comercial, no decepciona al superar las 100.000 unidades por cuarto mes seguido. Es más, en términos de volumen, estamos ante el mejor mes de junio desde 2019, impulsado por el buen comportamiento de los vehículos electrificados e híbridos no enchufables», ha añadido Puche.

Además, la directora de comunicación de Ganvam ha confesado que «el balance del primer semestre nos hace superar con creces las 600.000 unidades matriculadas; por lo que, si se activan ya los planes pendientes para mantener el dinamismo de la demanda, sería factible superar ampliamente los 1,2 millones de unidades vendidas a cierre de 2026».

Ayudas a la compra de coches eléctricos

Unas cifras con las que también coincide Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, que ha señalado que «si nada cambia, deberíamos sobrepasar ampliamente un millón doscientas mil matriculaciones en este ejercicio y acercarnos incluso a un millón doscientas cincuenta mil ventas». No obstante, ha insistido en que «para eso, se tienen que dar ciertas condiciones y una de ellas, imprescindible, es que se abra cuanto antes la ventanilla administrativa del Plan Auto+ -ayudas a la compra de coches 100% eléctricos- para que los perceptores de esa ayuda puedan tramitarla cuanto antes».

Ventas de coches en 2026

Los turismos electrificados, en referencia a las motorizaciones 100% eléctricas y las híbridas enchufables, continúan creciendo y en junio han representado el 23,2% de los turismos vendidos. Las ventas aumentaron un 20,2%, con un total de 29.791 unidades. En el acumulado del año, hasta junio se han registrado 141.143 ventas, lo que se traduce en un 37,9% más que el mismo periodo del año anterior, representando el 21,8% del total del mercado en España.

Si nos fijamos en el mercado total, las ventas de coches en España continúan al alza en junio, que se consolida como el segundo mes con mayor registro de 2026, tras alcanzarse 128.426 nuevas matrículas, lo que representa un aumento del 7,8% respecto a junio del año anterior. Por cuarto mes consecutivo se superan los 100.000 turismos vendidos, con volúmenes similares a las cifras prepandemia en 2019.

Mientras que en el acumulado, en los seis primeros meses de 2026 se alcanzan las 647.711 unidades, un 6,2% más que el primer semestre de 2025.

En cuanto a las ventas por canales, el mercado ha presentado un buen comportamiento dirigido a particulares, empresas y alquiladores. Los particulares son los que mayor aumento han logrado con 54.481 unidades y un crecimiento del 11,5%. Por su parte, los alquiladores han subido un 9,8% en el mes, alcanzando las 30.844 ventas, un crecimiento ligado al aprovisionamiento necesario para la campaña estival. Por último, con un aumento del 2,1%, las empresas registran este mes de junio 43.101 unidades matriculadas.