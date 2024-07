Está en tu coche y nunca te habías fijado: la señal del salpicadero que te puede salvar la vida

Ya hace unos años que las clásicas llaves tradicionales mecánicas han dejado su lugar a las modernas remotas con las que se puede ir el coche y ponerlo en marcha sin que sea necesario sacarla del bolsillo, todo ello sin hablar los coches que pertenecen a la última generación y que se abren con solo llevar el móvil en el bolsillo. Este tipo tienen apertura remota, uno de los problemas principales que tienen es que se pueden quedar sin pila, lo que sucede habitualmente y que ocurre en el peor momento, puesto que suele haber momentos en los que no es fácil encontrar un comercio próximo y que esté abierto.

La cerradura tradicional oculta para abrir la puerta está en todos los coches

Como decimos, las llaves de este tipo se pueden usar en una cerradura que se encuentra oculta y que tienen buena parte de los coches. En cuanto estamos dentro, es necesario buscar un icono con una llave que suele estar grabado en alguna zona de plástico que irá con la columna de dirección o en la consola central. Aquí lo que hay que hacer es solo acercar la llave a dicho punto para que el coche arranque para acercar la llave cuando se pulse el botón. No hablamos de magia, puesto que al estar tan cerca del decodificador del vehículo, por escasa batería que tenga podrá arrancar. Uno de los trucos más famosos que nos pude sacar de apuros, sin duda. Los propietarios de vehículos deberían optar por leer los libros de instrucciones que vienen con los vehículos, de tal forma que parecerán casi magia para muchos conductores, lo que es una pena. No mucha gente sabe que en multitud de casos el maletero es posible abrirlo al pasar el pie por debajo el coche a la altura de la cerradura en el caso de tener las manos ocupadas.

¿Qué son mejores las llaves de coche simple o las de mando?

Cuando se adquiere un coche, lo normal es que el concesionario entregue un par de copias de la llave del coche, una que será simple y otra sencilla, así como otra que tendrá mando y controles remotos.

El caso es que, cuando se adquiere un coche de ocasión no ocurre lo mismo Es posible que habrá algunos que cuidarán dichos detalles, pero si somos honestos, lo cierto es que suele entregarse una única llave. Todo esto hace que lo normal es que quieras hacer un duplicado.

El caso es que muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la opción más interesante para el segundo juego de llaves?

Ventajas de la llave de coche simple

Aunque puede parecer que la mayor sofisticación va a ser la mejor alternativa, pero también es cierto que la llave del coche simple cuenta con sus ventajas.

Por otra parte, es más barata y se duplica rápidamente. Por todo ello, la inversión de dinero y tiempo reduciéndose al mínimo a la misma vez que cumplirá con su propósito.

Existen menores probabilidades de que vaya a necesitar mantenimiento. Al ser un mecanismo fácil, no se van a producir fallos de ningún tipo.

Ventajas del mando con controles remotos

Un mando que tenga controles remotos es una experiencia distinta. Hablamos de una llave, pro también va a ofrecer el confort de abrir o cerrar a distancia.

Piensa que te alejaste del coche cuando no te acuerdas si lo cerraste o no. En lugar de ir hasta el coche nuevo y comprobarlo, con un toque en el mando vas a despejar todo este tipo de dudas. Hablamos de uno de los casos en los que es de lo más práctico.

Se puede decir que, en lugar de elegir entre la llave del coche simple o con mando, la mejor opción es contar con las dos.

No hay que olvidarse de lo peligroso que es contar con solo una llave que se puede extraviar en cualquier momento.

Así que ya sabes, esperamos haber aclarado este tema de las llaves, puesto que muchas veces es objeto de gran polémica entre los usuarios que tienen dudas respecto a cuál utilizar a este respecto.

De toda formas, nuestro consejo es siempre, como decíamos unas líneas más atrás, no dudar a la hora de consultar el manual de instrucciones del vehículo, puesto que es el que nos cuenta de forma detallada cuál es la forma más adecuada de usar las llaves del vehículo y de qué tipo son las que tiene el coche.

A veces ocurre, en los vehículos de ocasión que vemos una sola llave, cuando las otras no están, lo que nos puede indicar quizá algo de dejadez por parte de los propietarios o que no hayan querido volver a adquirirla, algo que puede ser arriesgado en algunos casos, en los que si se pierde la llave, no habrá otra de repuesto.