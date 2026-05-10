Stellantis estudia ceder la propiedad de la planta de Villaverde en Madrid a la filial española de la china Leapmotor. Un proceso con el que el grupo automovilístico no realizaría una venta directa, sino un traspaso a la sociedad conjunta que controlan ambos, con un 51% Stellantis y 49% Leapmotor, para garantizar la competitividad de la instalación para los próximos años, ya que en la actualidad se encuentra por debajo de su capacidad productiva al sólo ensamblar el Citroën C4, el Citroën ë-C4 y las variantes Citroën C4 X y Citroën ë-C4 X.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «el grupo está estudiando la posible transferencia de la propiedad de la planta a la filial española de LPMI -que hace referencia a joint venture entre Stellantis y Leapmotor-«. «La fabricación en la planta de Villaverde en Madrid estaría totalmente en línea con los próximos requisitos de made in Europe y los vehículos serían comercializados por LPMI tanto en los mercados de Europa, como en los de Oriente Medio y África (MEA)», han añadido las citadas fuentes.

Con esta posible transferencia de la propiedad, la planta de Villaverde se convertiría en la primera instalación industrial de Leapmotor en Europa. El fabricante chino ya ha comenzado a producir algunos de sus modelos en fábricas de Stellantis, como ocurre con el B10 en la planta de Figueruelas (Zaragoza), pero siempre dentro de instalaciones controladas por el grupo automovilístico y en el marco de la colaboración industrial entre ambas compañías.

El movimiento que se plantea para Madrid implicaría un paso mucho más profundo en la alianza entre Stellantis y Leapmotor, ya que no sólo se trataría de fabricar vehículos de la marca china en una planta europea, sino que abriría la puerta a que la joint venture Leapmotor International asumiera la titularidad y gestión industrial directa de una histórica fábrica de Stellantis en España.

Nuevos modelos para Stellantis en Madrid

Una transferencia de la propiedad que también implica la llegada de nuevos modelos a la factoría. La expansión prevista puede incluir la adjudicación de un nuevo vehículo Leapmotor a la planta, incluyendo el posible plazo a partir del primer semestre de 2028. Esto sería de particular relevancia a la luz del fin previsto de la producción del Citroën C4 en esta planta y aseguraría tanto la competitividad de la misma, como el empleo.

Leapmotor dispara sus ventas

Leapmotor alcanzó un récord de entregas el pasado mes de abril, gracias al lanzamiento de nuevos modelos y a un rápido aumento de la capacidad de producción. El fabricante automovilístico del grupo Stellantis entregó 71.387 vehículos en ese periodo, incluyendo ventas en China y de exportación, lo que representa un aumento interanual del 73,95 % y un crecimiento del 42,69 % en comparación con marzo de 2026.

Este extraordinario resultado situó a Leapmotor en primera posición entre las empresas emergentes de vehículos de nuevas energías (NEV) tanto en abril como en la clasificación acumulada del año. De enero a abril, las entregas totales alcanzaron los 181.542 vehículos, un 41,18 % más que el año anterior, lo que refuerza aún más la posición de liderazgo de la marca entre los fabricantes emergentes de vehículos de nuevas energías.