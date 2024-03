La DGT confirma los rumores: esto es lo que va a pasar este verano en las carreteras españolas

En la DGT han querido atarse los machos y estar preparados para la operación de Semana Santa. Hablamos de un periodo del año donde hay innumerables desplazamientos que además están concentrados en las mismas fechas, por lo que hasta el próximo lunes está previsto que haya casi 10 millones de vehículos por nuestras carreteras.

La DGT ha informado que las mayores complicaciones se van a producir a la salida de las grandes ciudades en la tarde del miércoles y también en la mañana del Jueves Santo, por lo que se han diseñado una serie de itinerarios de forma alternativa de cara a paliar los problemas de circulación por el centro de la península que es precisamente la zona donde hay más concentraciones de tráfico.

Advertencia de la DGT

La Dirección General de Tráfico ha advertido que es necesario atender a los desplazamientos cortos y a las carreteras secundarias, las cuales van a estar muy vigiladas y en las que aumentarán los controles que se realizan en materia de drogas y alcohol.

Tráfico ha decidido no poner paños calientes y insistir de manera decidida a que los conductores sean prudentes al volante mediante mensajes en los que se recomienda que no se tome alcohol, que la velocidad sea la adecuada a las normas y a las condiciones de la vía, así como a realizar descansos cada dos horas o a ponerse el cinturón.

Hablamos de que, pese a ser consejos que todo el mundo conoce, todavía hay personas que no piensan en ellos cuando se tienen que poner a los mandos de un coche.

Respecto de esta campaña, el director general de la DGT, Pere Navarro, concedió una entrevista a El País, donde comentan novedades para las vacaciones de verano, donde en esta ocasión se podrán ver motos que estarán camufladas patrullando por las carreteras.

Desde el verano veremos a estas motos patrullando por las carreteras de tal manera que el motorista que esté al lado de otro pueda ser un Guardia Civil.

Todo esto va a suceder en especial los fines de semana para las zonas que tengan una mayor conflictividad, de tal manera que se acaben las animaladas.

Otra medida es más para época invernal, puesto que cuando se produzcan nevadas, se va a prohibir la circulación o encontrarse en el carril de la izquierda, de tal manera que sea posible que circulen las quitanieves al echar sal o los servicios de emergencia.

Para este año se ha previsto instalar 88 radares más. Si se comparan con Europa, son pocos. No hablamos, eso sí, solo de cantidad.

Se han hecho instrucciones que dicen lo que se debe tener en cuenta, con una serie de fórmulas para poder saber dónde se deben instalar, como los sitios en los que se han producido siniestros por motivos de velocidad.

Antes se instalaban los radares dónde se podía

En la actualidad se pueden poner donde creamos que es más conveniente. Pensemos que ahora se estan cambiando las clases de radares y se va hacia el radar de tramo, puesto que a todos nos parece más justo.

En un punto cualquiera es posible tener un exceso de velocidad, algo que en un tramo de dos o tres kilómetros es más complicado.

No olvidemos que estarán señalizados antes de llegar. En el caso de que no frenes en dicho puntos, muchas veces se piensa que si no te multan por exceso de velocidad es por ser tonto.

¿Y qué ocurre en los desplazamientos de Semana Santa?

Si hablamos de los movimientos que se producen en esta época, el miércoles es el que hay mayor cantidad de desplazamientos, incluso más que el domingo.

El mensaje especial que se puede dar, es que se tenga un especial cuidado con las motos, puesto que uno de cada cuatro fallecidos va en este medio de transporte.

De igual forma, también la DGT ha querido dar una serie de consejos:

Disfruta del descanso, no lo vayas a estropear por imprudencias en carretera. No merece la pena que arriesgues. Ponte el cinturón de seguridad No bebas alcohol si vas a conducir No a las distracciones.

Lo principal es cumplir con las normas

Hay que tener claro que las normas en materia de tráfico, más allá de tenerlas respeto porque nos puedan imponer una multa, hay que pensar en la necesidad de cumplir con ellas para nuestra seguridad y las de todos los usuarios de las normas.

Por todo ello, es importante cumplir con las normas, ser prudente y de esta forma no tendrás que andar tan estresado pensando en los radares o en las multas que se puedan producir.

Desde aquí queremos volver a reiterar la necesidad de tener cuidado cuando nos pongamos al volante, puesto que al final lo importante es que lleguemos a nuestro domicilio y podamos contar lo bien que nos lo hemos pasado en nuestras vacaciones.