El desconocido uso de la patata en el coche que no imaginarías

En los días más fríos del año, uno de los grandes problemas que tenemos todos aquellos que conducimos un coche son los vidrios empañados. Puede ser causado por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, y nos impide ver correctamente. Pero no te preocupes porque hay varios trucos para ello, y uno tiene que ver con el desconocido uso de la patata en el coche.

Sí, así como lo lees el sólo hecho de llevar una patata contigo en el coche puede salvarte de estos problemas al conducir. Solamente esto te hace falta para desempañar el vidrio en caso de que los sistemas del vehículo no funcionen como deberían.

¿Cómo desempañar el vidrio normalmente?

Por lo general, es suficiente con poner la calefacción por la salida adecuada y activar la luneta térmica para desempañar el vidrio. Ahora bien, puede que la calefacción de tu coche esté averiada o que no dé el resultado que esperas y el vidrio siga empañado. Evidentemente no puedes ir con las ventanillas bajas o acabarás congelándote, por lo que hay que analizar otras soluciones.

Y luego está el peligro de salir de casa con los vidrios empañados esperando unas calles hasta que la calefacción haga efecto. Éste es uno de los principales riesgos que toman los conductores en invierno, y como es mejor prevenir que curar deberías intentar que los vidrios directamente no se empañen. Pero, ¿es eso posible? Aquí entra en escena nuestra aliada: la clásica patata de cocina. Para esto está el uso de la patata en el coche.

El desconocido uso de la patata en el coche

El secreto está en el almidón, un hidrato de carbono complejo, o polisacárido, digerible que pertenece al grupo de los glucanos. Recordemos que este elemento se encuentra únicamente en ciertos vegetales y es una importantísima fuente de energía natural. Independientemente de proveernos de carbohidratos para afrontar el día, puede salvarnos si tememos que los vidrios se empañen.

Eso se explica porque el almidón evita que las gotas de vapor de agua queden enganchadas al vidrio -del coche o cualquier otro-. Sólo debes cortar una patata por la mitad, pelarla un poco alrededor del corte y pasar la pulpa por la superficie del vidrio. Debes hacerlo con cuidado para no provocar daños al vidrio, pero asegurándote de cubrir bien toda la superficie de visión necesaria.

Luego, probablemente requerirás de una bayeta para quitar los restos de almidón que queden acumulados sobre el vidrio del coche. Una vez aplicado, el almidón actúa como una cera que hace que el agua resbale y no impida que puedas ver a través del vidrio. Incluso, el truco es tan eficaz que te servirá si tu miedo es que una lluvia copiosa reduzca tu visibilidad mientras conduces.

Otro detalle interesante es que evita empañar, tanto en el parabrisas como en los espejos retrovisores.

Uso de la patata en el coche: otros sistemas para desempañar los vidrios del coche

Si no tienes una patata a mano ni puedes conseguir una corriendo, cosa que no nos extrañaría en absoluto, aún quedan muchas otras alternativas caseras para desempañar los vidrios del coche. Opta por alguna de ellas para desempañar los vidrios fácilmente.

Espuma de afeitar

Si te estás yendo de viaje a visitar unos familiares, por vacaciones o por cuestiones laborales, puede que lleves espuma de afeitar. Tienes que extenderla por los cristales y frotar para que no se produzca vaho en el vidrio. Es exactamente el mismo efecto que proporcionan los productos específicos antivaho. Pero con la ventaja de ser más económico, y que tal vez la lleves contigo.

Arena de gatos

La misma arena que tenemos en casa para que nuestros felinos domésticos dejen sus desechos, puede ayudarte con tus vidrios. Esta arena está diseñada para absorber la humedad, y si tienes gatos en casa -y por ende este producto- deberías llenar unos calcetines y guardarlos en el coche debajo de los asientos. Allí nadie percibirá su presencia pero se encargarán de eliminar absolutamente toda la humedad del ambiente. Y si hubiera olores desagradables en el habitáculo, los desaparecerá.

Champú de niños

Si alguna vez has practicado buceo, probablemente sepas que los expertos en la materia ponen champú de niños a sus gafas para que éstas no se empañen debajo del agua. Este producto, en general, y el de los niños en particular, poseen características que evitan que los cristales se empañen por la humedad y la temperatura dispar. En tal caso debes preparar una mezcla con agua y champú para lavar los cristales del coche antes de salir de casa.

¿Cómo desempañar con la calefacción del coche?

Si tus vidrios continúan empañados aunque enciendas la calefacción del coche, y no puedes tener presente el uso de la patata en el coche, puede que estés haciendo algo mal. Hazlo así: