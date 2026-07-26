Cupra planta cara a las marcas chinas y dispara sus pedidos de coches eléctricos un 85% en plena guerra de precios

Tras el lanzamiento de la familia de coches eléctricos urbanos y el inicio de la producción del Cupra Raval, la firma del Grupo Volkswagen ha disparado un 85% los pedidos de coches 100% eléctricos durante el segundo trimestre del año. Una cifra con las que la marca con sede en Martorell planta cara a las cifras de los fabricantes automovilístico chinos que están liderando la electrificación en el mercado español.

Así lo ha señalado la compañía, en la presentación de sus resultados en la que ha destacado que el lanzamiento del Cupra Raval en el mes de abril superó todas las expectativas, duplicando las previsiones de pedidos de los clientes, convirtiéndose en su lanzamiento más exitoso hasta la fecha e impulsando un aumento del 85 % en los pedidos de los coches 100% eléctricos de la marca durante el segundo trimestre.

Apuesta por el coche eléctrico

Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra, ha destacado que «Seat y Cupra siguen avanzando a buen ritmo y demostrando su resiliencia en un contexto exigente, como reflejan nuestros resultados del primer semestre». «Las medidas que estamos implementando están dando resultados tangibles mientras continuamos desarrollando nuestra estrategia corporativa a largo plazo», ha añadido.

«En un año crucial para la compañía, nuestros modelos eléctricos están acelerando esta tendencia positiva, con el Cupra Raval superando todas las expectativas y duplicando las previsiones de pedidos de clientes», ha señalado el CEO de Seat y Cupra.

Seat dispara sus pedidos

El fabricante automovilístico del Grupo Volkswagen continúa su tendencia positiva en 2026 tras registrar un beneficio operativo de 122 millones de euros en el primer semestre del año, 84 millones más que en el mismo periodo de 2025, impulsado por la exención de los aranceles adicionales de Bruselas al Cupra Tavascan al ser un eléctrico producido en China.

Con unos ingresos que alcanzan los 7.700 millones de euros, un 1,3 % más que en el primer semestre de 2025, en el que se anotó 7.600 millones de euros, la marca con sede en Martorell sigue batiendo récords de ventas, mientras que la demanda de sus modelos eléctricos no deja de crecer.

En concreto, Cupra entregó 170.100 vehículos entre enero y junio, logrando su mejor primer semestre de la historia, lo que se traduce en un aumento de las matriculaciones de casi un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras, Seat también obtuvo unos resultados sólidos, con 129.600 vehículos entregados gracias a la fuerte demanda del nuevo Seat Ibiza.

«En un entorno que sigue siendo muy complejo y competitivo, estos resultados confirman que vamos por el buen camino. Nuestro plan estratégico nos ofrece una base sólida para recuperar la rentabilidad sostenible a largo plazo, pero esto es solo el principio. Ahora debemos mantener nuestro enfoque disciplinado en la excelencia operativa, al tiempo que seguimos mejorando la calidad de los márgenes para garantizar un éxito duradero», ha señalado Patrik Andreas Mayer, vicepresidente ejecutivo de finanzas e IT en Seat y Cupra.

Mientras, el fabricante automovilístico sigue impulsando el crecimiento futuro de la empresa, con la ambición de convertirse en una marca verdaderamente global mediante la expansión a nuevos mercados, entre ellos, Oriente Medio a partir del tercer trimestre de 2027, tras cancelar el desembarco en Estados Unidos por las políticas proteccionistas aplicadas por el Gobierno de Donald Trump.