Cuenta atrás oficial: así puedes probar en tu coche la baliza V16 obligatoria a partir de 2026 sin que alerte a la DGT

Cada vez queda menos para que todos los conductores tengamos que llevar obligatoriamente la nueva baliza V16 en el coche. A partir del 1 de enero de 2026, según la medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), este dispositivo sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia con el objetivo de mejorar la seguridad en las carreteras españolas, especialmente en situaciones de emergencia como averías o accidentes.

«La experiencia acumulada y nuestros estudios realizados en el organismo demuestran que el hecho de tener que transitar por la calzada o el arcén para montar unos triángulos, que tienen que estar a una distancia de 50 metros visibles a 100 metros, para posteriormente tener que volver al vehículo o ir a una a una zona de seguridad, incrementa el riesgo de atropello y la gravedad de las consecuencias. Nuestro objetivo principal es que no existan atropellos en nuestras vías, y es por ello que se ha decidido utilizar unos mecanismos tecnológicos que no tengan la necesidad de tener que salir del vehículo», explica la DGT.

¿Cómo probar la baliza V16 sin alertar a la DGT?

La baliza V16 es un dispositivo luminoso intermitentes que se coloca en la parte superior del vehículo para advertir a otros conductores de un peligro o situación de riesgo. Su gran ventaja respecto a los tradicionales triángulos es que, además de ser visible a mayor distancia, funciona de forma automática y conectada: incorpora una tarjeta SIM integrada que transmite la ubicación GPS del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

La luz intermitente amarilla alerta de manera inmediata a los conductores que se aproximan, mientras que la señal digital permite que los paneles informativos de las carreteras y aplicaciones de navegación compatibles reciban la información. España se convierte así en el primer país del mundo que obliga a contar con este tipo de dispositivo luminoso, adelantándose a otros países de la Unión Europea que aún están evaluando su implantación.

«El funcionamiento de la baliza V16 Conectada es muy sencillo. La baliza V16 incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, incluido un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. Además, cada baliza V16 Conectada homologada asegura una conectividad mínima de 12 años sin necesidad de pagar ningún tipo de cuota adicional. En el momento que tengamos que señalizar que nuestro vehículo está inmovilizado en carretera o en el arcén, lo único que tenemos que hacer es encender la baliza y colocarla en el exterior del vehículo sin necesidad de salir de él. Por ello, es muy importante que la lleves siempre a mano, como por ejemplo en la guantera. Además, tienes que asegurarte de llevarla siempre cargada, ya bien sea a través de batería o de pilas, según el modelo de baliza».

El margen de prueba de 100 segundos: cómo comprobar que funciona

Uno de los aspectos que muchos conductores desconocen es que existe un tiempo límite para poder probar la baliza V16 sin que se envíe la ubicación a la DGT. Según el propio organismo, desde que se activa la baliza hasta que comienza a transmitir la señal de localización, hay un margen de 100 segundos durante el cual no se envía ninguna información. Es decir, esos 100 segundos funcionan como una «ventana segura de prueba». Durante este intervalo, es posible comprobar que la luz intermitente funciona correctamente sin generar ninguna alerta real.

Esta «ventana de 100 segundos» cumple varias funciones: permite que el dispositivo ejecute todos sus sistemas internos, incluyendo la conexión a la red móvil mediante la tarjeta SIM y da tiempo a que el GPS calcule la posición exacta del vehículo antes de empezar a transmitirla a la plataforma de la DGT.

Consideraciones legales y sanciones

La DGT ha sido clara: a partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deben portar una baliza V16 homologada y conectada. No hacerlo puede acarrear sanciones de hasta 80 euros. Es importante recalcar que la obligación aplica a todos los conductores, independientemente de la edad o tipo de carnet.

Si se utiliza incorrectamente, por ejemplo, encendiéndola sin que exista una situación de emergencia, se podrían generar falsos avisos a la DGT. Por ello, es fundamental conocer el funcionamiento del dispositivo y respetar los protocolos de seguridad. La «ventana de prueba de 100 segundos» ayuda a prevenir estos errores, permitiendo verificar la baliza sin generar alertas innecesarias.

La implantación obligatoria de la baliza V16 marca un cambio significativo en la seguridad vial en España; se trata de un dispositivo que conecta a los vehículos con la infraestructura de tráfico y con los conductores que circulan alrededor. Este tipo de señalización puede reducir accidentes y colisiones en un porcentaje importante.Con el avance de la digitalización, se espera que estas balizas se integren con aplicaciones de navegación y sistemas de asistencia al conductor, facilitando rutas más seguras y alertas en tiempo real.