¿Cuántas cervezas puedes tomarte antes de dar positivo en un control de alcoholemia? la DGT lo confirma

En la Dirección General de Tráfico han decidido abordar una de las preguntas más habituales que se producen entre los conductores: ¿qué cantidad de cervezas es posible tomar antes de que se dé positivo en un control de alcoholemia?

Eso sí, ha querido señalar que existen bastantes factores individuales que van a influir en cómo se produce al metabolizarse el alcohol en cada persona, con factores de carácter físico que influyen de manera importante en los resultado.

En territorio español, la tasa máxima que se permite para conducir es de 0.5 gramos por cada litro de sangre y de 0,25 miligramos por litro en aire espirado para los conductores con experiencia.

Todos estos límites pasan a reducirse a la mitad para conductores noveles y profesionales. El caso es que hasta un consumo mínimo de alcohol puede llevar a que se superen dichos límites legales.

El estudio realizado por la Dirección General de Tráfico revela que solamente dos cervezas pequeñas puede que sean suficientes para que un conductor de 70 kilos pueda exceder la tasa que se permita.

Hasta una única cerveza puede terminar dando lugar a un resultado positivo en un control de alcoholemia para una persona de menos peso o un conductor principiante.

Eso sí, es bastante importante el pensar que hasta cantidades de alcohol reducidas pueden terminar afectando de forma negativa a la capacidad para poder conducir de manera segura.

El alcohol va a reducir la coordinación, ralentizando los tiempos de reacción y afectará a tomar decisiones y a la misma concentración.

Eso sí, la DGT lo que subraya es que la única cantidad segura de alcohol al volante es cero.

Hasta si la persona no da positivo en un control de alcoholemia, el consumo de alcohol, puede terminar poniendo en peligro la propia vida y la de otros en la carretera.

La Dirección General de Tráfico estudia la eliminación del ámbar en los semáforos para el conductor en puntos muy conflictivos.

Por este motivo, es importante recordar que solo hay una manera de evitar un resultado positivo en un control de alcoholemia y que se garantice la seguridad de todos, absteniéndose totalmente de consumir alcohol en el caso de que se vaya a conducir.

Conducir bajos los efectos del alcohol es un problema importante y precisa de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Respetar los límites legales y tomar decisiones conscientemente, es fundamental para poder garantizar la seguridad vial. No te olvides que, tanto tu vida como la de los demás van a estar en juego. No debes arriesgar, por lo que lo mejor es no consumir alcohol antes de conducir.

¿Son efectivos los controles de alcoholemia?

La seguridad vial es un tema que nos preocupa bastante a todos. Lo cierto es que tanto las infraestructuras, como una escasa educación o un parque móvil envejecido, han hecho que España tenga uno de los más antiguos para conducir.

Lo que hay que tener siempre en cuenta es que el alcohol y las drogas matan y hay veces que gracias a que se ha detectado, muchas personas han podio seguir con vida.

El papel de la tecnología en los controles de alcoholemia

Los avances tecnológicos aumentan, como en otros campos, en la DGT. Los etilómetros digitales son una herramienta de lo más importante en los controles de alcoholemia modernos. De una mayor precisión, han reemplazado a los antiguos.

La utilización de cámaras de video

En tráfico han empezado a usar cámaras de vídeo en los controles de alcoholemia de cara a documentar el proceso y que se garantice la transparencia.

Lo que hacen las cámaras es registrar las interacciones entre los agentes y los conductores, lo que ayudará a evitar las reclamaciones de mala conductora y garantiza que el procedimiento se haga de forma justa.

El uso de datos biométricos

La tecnología permite incorporar datos biométricos. Algunos dispositivos pueden llegar a medir la temperatura corporal, el pulso y demás parámetros fisiológicos para determinar si un conductor se encuentra bajo la influencia del alcohol.

La inteligencia artificial y la integración

La IA se han convertido en una herramienta de gran valor para detectar a conductores ebrios. Los algoritmos de IA pueden llegar a analizar patrones en materia de comportamiento, así como señales de conducción de cara a identificar a conductores que pueden ser potencialmente ebrios.

Pongamos un ejemplo, si un conductor tiene movimientos erráticos, escasez de atención o cambios radicales de velocidades, la IA puede acabar alertando a los agentes para que hagan el control de alcoholemia. Una capacidad para poder detectar comportamientos de detección temprana que puede prevenir accidentes o salvar vidas, tanto la nuestro como los que nos acompañan.

Deseamos que todas estas informaciones sean de utilidad para ti u otras personas que conozcas.