Los conductores están hartos de este radar de Cádiz: pone cerca de 80.000 multas al año y acumula quejas desde hace años

El radar de la autovía A-381, ubicado en el término municipal de Los Barrios, en el tramo que une el Campo de Gibraltar con Jerez de la Frontera, es uno de los cuatro radares más «multones» de España, según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Por delante del radar sólo se encuentran uno situado en la M-40 de Madrid y dos más en autovías, concretamente en Navarra y en la A-7, en la provincia de Málaga.

El radar se encuentra en el túnel de Valdeinfierno, dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, concretamente en el kilómetro 74 de la A-381. A lo largo de 2024, registró un total de 54.835 denuncias, un 1.413% más que en 2023, cuando se contabilizaron 3.627 sanciones. Sin embargo, en 2025 «sólo» sumó 54.835 multas, un 32,7% menos que en 2024.

El radar más ‘multón’ de Cádiz

El radar fijo de la A-381, ubicado en el punto kilométrico 74,7, a la salida del túnel de Valdeinfierno y en sentido hacia Jerez de la Frontera, se sitúa entre los 50 cinemómetros que más denuncias acumulan en España, según el informe de AEA. El dispositivo lleva varios años apareciendo entre los más activos del país, en una carretera que conecta el Campo de Gibraltar con Jerez de la Frontera y que soporta un elevado volumen de tráfico. Su ubicación, justo a la salida de un túnel, hace que cualquier despiste con la velocidad pueda acabar en sanción.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, pone el foco en algo que este radar del Campo de Gibraltar ilustra a la perfección: la mayoría de las sanciones se concentran en autopistas y autovías, no en las carreteras secundarias donde ocurren el 70% de los accidentes con víctimas mortales.

Ranking nacional

Según el informe de la AEA, la recaudación presenta grandes diferencias entre comunidades y provincias. Valencia encabeza el listado con 18,9 millones de euros, seguida de Madrid, con 17,9 millones, y Cádiz, con 16,5 millones. En el extremo contrario se encuentran las provincias donde la recaudación es mucho menor. Ourense registra 1,3 millones de euros, mientras que Cáceres alcanza 1,6 millones y Salamanca se queda en 1,8 millones.

En 2025, el radar que más denuncias acumuló en España fue el situado en la A-7, en el kilómetro 326, en la provincia de Valencia, con un total de 90.766 sanciones. Le siguió otro cinemómetro de la CV-905, en Alicante, que registró 72.557 denuncias, mientras que el radar de la A-15, en Navarra, ocupó la tercera posición con 67.445 multas.

También destacan los 49.641 avisos registrados en la TF-2, en Santa Cruz de Tenerife, y los 45.050 de la A-7, en el kilómetro 968, en Málaga. En Madrid, el radar de la M-40 situado en el kilómetro 20 acumuló 43.500 denuncias, mientras que otro cinemómetro de la misma vía, en el kilómetro 52, alcanzó las 31.175.

En Andalucía aparecen varios de los radares con mayor actividad. El situado en la A-7, en el kilómetro 978, Málaga, registró 42.088 denuncias. En Cádiz, el radar de la A-381, en el kilómetro 74, sumó 36.925 multas, mientras que otro situado en la A-7, en el kilómetro 1107, alcanzó las 28.091. En Sevilla, el cinemómetro de la SE-30, kilómetro 10, contabilizó 23.740 denuncias, y el de la A-92, en el kilómetro 0, registró 16.141.

Entre el resto de radares destacados figuran el de la A-4 en Ciudad Real, kilómetro 135, con 32.041 denuncias; el de la M-40, kilómetro 52, con 31.175; el de la A-52 en Zamora, kilómetro 99, con 30.301; y el de la AL-3117, en Almería, kilómetro 1, con 29.910.

La Comunidad Valenciana concentra además numerosos puntos con cifras elevadas. El radar de la CV-410, kilómetro 3, registró 29.530 denuncias; el de la A-70, kilómetro 8, alcanzó las 29.488; el de la A-3, kilómetro 349, sumó 25.869; y el de la CV-86, kilómetro 13, llegó a 24.732. También aparecen la V-21, kilómetro 13, con 22.216 denuncias, y la V-23, kilómetro 1, con 20.493.

En otras comunidades, el radar de la EI-600, en Baleares, acumuló 28.502 denuncias, mientras que el de la M-14, en Madrid, alcanzó las 28.306. En Castilla y León destacan los cinemómetros de la N-601, en Valladolid, con 28.076 multas, y de la A-1, en Burgos, con 22.518. En León, el radar de la A-66, kilómetro 160, registró 22.298.

La lista también incluye el radar de la SE-30, en Sevilla, con 23.740 denuncias; el de la A-92 en Granada, con 23.447; el de la A-66 en León, con 22.298; el de la A-4 en Córdoba, con 21.792; y el de la MA-20 en Málaga, que contabilizó 20.320 sanciones.

En Asturias, el radar de la N-634, kilómetro 377, registró 19.062 denuncias, mientras que dos cinemómetros de la A-66, en los kilómetros 35 y 29, sumaron 15.925 y 15.916 respectivamente. En Cantabria, el de la A-8, kilómetro 144, alcanzó las 18.783 multas. Por su parte, en Cuenca, el radar de la A-3, kilómetro 156, contabilizó 18.727.

Entre los últimos puestos de este listado aparecen varios radares de la AP-7 en Castellón, con 17.220 denuncias en el kilómetro 356 y 16.555 en el kilómetro 390. También figuran el de la A-2 en Guadalajara, con 17.029, el de la GC-1 en Las Palmas, con 15.927, el de la A-1050 en Almería, con 15.855 y el de la A-4 en Ciudad Real, kilómetro 230, con 15.783 denuncias.