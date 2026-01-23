Okgreen COCHES

Conducir embarazada: hasta cuándo se puede, multas, cómo ponerse el cinturón y cuáles son los riesgos

¿Se puede conducir cuando una mujer está embarazada?;  ¿Hay un límite de tiempo?; o ¿Qué multas hay por conducir en este estado?, entre otras, son algunas de las preguntas más repetidas entre las usuarios que cuentan con una situación de estas características. Pues bien, en las próximas líneas os aclararemos todas las dudas relacionadas al respecto y contaremos si es legal -o no- ponerse al volante en dicha situación. Descubre si una mujer puede conducir embarazada.

Hasta cuándo puede conducir una embarazada

En nuestro país, por el momento, no existe una fecha límite legal que prohíba a una mujer embarazada conducir, por lo que podría hacerlo durante todo el embarazo siempre y cuando se encuentre en condiciones óptimas y no se convierta en un peligro para el resto de conductores. Eso sí, la Dirección General de Tráfico opinó acerca del tema y recomendó que la mujer en cuestión debería valorar su estado físico antes de ponerse al volante, sobre todo a partir del tercer trimestre, que es cuando crece el volumen abdominal, existe más cansancio o una menor movilidad. Todo estos factores, lógicamente, podrían afectar a la conducción.

Por otro lado, cabe destacar que, a pesar de estar embarazada, debes usar siempre el cinturón de seguridad de forma correcta, por lo que sería recomendable consultar con el médico si existen riesgos o complicaciones relacionadas, pues podrían aparecer contracciones, riesgo de parto prematuro o que las bandas del propio elemento hagan daño en la zona.

Cuál es la multa por conducir embarazada

Cogiendo como referencia lo anteriormente explicado, en España no existe ninguna multa por conducir estando embarazada, pues tal y como hemos explicado líneas atrás no se considera una infracción ni una causa legal para prohibir la conducción. Una mujer embarazada puede conducir con normalidad siempre y cuando sus condiciones físicas se lo permitan y cumpla exhaustivamente con las normas de circulación.

En el peor de los casos, solo podrían sufrir multas por cometer alguna falta al volante, como, por ejemplo, no llevar cinturón de seguridad, conducir de forma negligente o hacerlo si el médico te lo prohibe por circunstancias de un embarazo delicado. Por lo tanto, dependerá del contexto de la situación el hecho de sufrir alguna sanción de tráfico.

Cuáles son los riesgos de conducir embarazada

A pesar de que la Ley de Tráfico nos permite en todo momento conducir embarazada, existen unos riesgos que podrían poner en peligro la vida de la embarazada, del bebé y la del resto de conductores de la vía. En primer lugar, habría que citar tanto la fatiga como la somnolencia. Por otro lado, habría que tener en cuenta posibles mareos, náuseas o incluso bajadas de tensión. A su vez, habría una menor movilidad y los reflejos serían mucho más lentos para poder reaccionar ante cualquier imprevisto al volante. Aumentaría considerablemente el riesgo de lesiones en caso de accidente, y ejercería aun más presión un cinturón mal colocado. Habría por otro lado una mayor dificultad para reaccionar a tiempo y el riesgo para el feto sería mucho mayor si existe una colisión o incluso un frenazo.

Cómo ponerse el cinturón estando embarazada: pasos a seguir para hacerlo de forma segura

Para sentarse cómodamente y ajustarse el cinturón de seguridad de forma correcta, deberás tener la espalda bien apoyada en el respaldo y ajustarte bien al sillón. Luego, colocaremos la banda inferior del cinturón por debajo del abdomen apoyada sobre las caderas. La banda diagonal, por su parte, estará colocada entre los pechos (nunca sobre el viente) y comprobaremos si el cinturón está bien sujeto y tenso, es decir, sin holguras. Por último, debemos de asegurarnos que el cinturón no presione directamente el abdomen bajo ninguna circunstancia.

