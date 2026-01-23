Conducir embarazada: hasta cuándo se puede, multas, cómo ponerse el cinturón y cuáles son los riesgos

¿Se puede conducir cuando una mujer está embarazada?; ¿Hay un límite de tiempo?; o ¿Qué multas hay por conducir en este estado?, entre otras, son algunas de las preguntas más repetidas entre las usuarios que cuentan con una situación de estas características. Pues bien, en las próximas líneas os aclararemos todas las dudas relacionadas al respecto y contaremos si es legal -o no- ponerse al volante en dicha situación. Descubre si una mujer puede conducir embarazada.

Hasta cuándo puede conducir una embarazada

En nuestro país, por el momento, no existe una fecha límite legal que prohíba a una mujer embarazada conducir, por lo que podría hacerlo durante todo el embarazo siempre y cuando se encuentre en condiciones óptimas y no se convierta en un peligro para el resto de conductores. Eso sí, la Dirección General de Tráfico opinó acerca del tema y recomendó que la mujer en cuestión debería valorar su estado físico antes de ponerse al volante, sobre todo a partir del tercer trimestre, que es cuando crece el volumen abdominal, existe más cansancio o una menor movilidad. Todo estos factores, lógicamente, podrían afectar a la conducción.