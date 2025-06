Cómo pagar una multa de tráfico en el cajero

Uno de las peores escenas que viven y sufren los conductores es cuando llegas al buzón de casa y observas que has recibido una multa de tráfico. En ese preciso momento, abres la carta, la lees y ves dónde y cuándo has infringido las normas de circulación, además de observar cuál es la cantidad económica que debes pagar y los puntos que has perdido. Muchos de estos usuarios, desgraciadamente, no saben cómo pagar la multa de forma online y tendrán que dirigirse hacia el banco más cercano para pagar la multa en el cajero. A continuación, os detallaremos cómo se hace.

Cómo pagar una multa de la DGT en el cajero

La Dirección General de Tráfico, en estos casos, tiene una cuenta habilitada en el banco para aquellos usuarios que hayan infringido las normas puedan abonar la tasa en el cajero correspondiente. ¿Cómo se hace? Pues bien, deberás seguir los siguientes pasos.

Pagar paso a paso

Acude a un cajero automático: asegúrate de que el cajero esté habilitado para pagos de multas. Introduce tu tarjeta bancaria y accede con tu PIN. Selecciona la opción de Pagos: busca la sección que permita pagar impuestos, recibos o multas. Introduce los datos de la multa Con código de barras : si la notificación de la multa incluye un código de barras, puedes escanearlo directamente con el lector del cajero.

Sin código de barras: deberás introducir manualmente el número de expediente que aparece en la parte superior de la notificación. Confirma los datos: verifica que la información mostrada en el cajero sea correcta. Selecciona el método de pago: puedes pagar con tarjeta de crédito o débito. Algunos cajeros también permiten el pago en efectivo. Finaliza la operación: una vez confirmado el pago, el cajero imprimirá un recibo. Guarda este justificante como prueba del pago realizado.

⚠️ Si te envían un SMS como el de abajo… #NoPiques, es un fraude. Recuerda que la #DGT no envía NUNCA notificaciones de multas por SMS ni por mail, solo a través de correo postal y de la Dirección Electrónica Vial (previo registro). #phising #smishing #fraude #ciberdelincuencia pic.twitter.com/YrxO7y8Sx3 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 9, 2025

Aspectos a tener en cuenta

Descuento : si abonas la multa dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación, puedes beneficiarte de un descuento del 50% sobre el precio total de la sanción. Este descuento se aplica automáticamente al realizar el pago en los cajeros de CaixaBank

Responsabilidad del pago : cualquier persona puede realizar el pago de la multa en nombre del infractor, siempre y cuando disponga de los datos necesarios para el pago de la misma.

Comprobación de la multa: antes de proceder al pago, asegúrate de que la multa proviene de la DGT y no de otro organismo, como una comunidad autónoma o un ayuntamiento. Esta información suele estar indicada en el reverso de la notificación.

En qué cajero puedo pagar una multa de tráfico

En muchas ocasiones, los usuarios que han infringido las normas se dirigen a su banco correspondiente para abonarla. Lo que no saben es que en todos no puedes ejecutar la acción, pues deberás hacerlo solo en los colaboradores al banco principal de la Dirección General de Tráfico, o del ayuntamiento en cuestión.

En España, los pagos de multas de la DGT solo están habilitados en ciertos cajeros, principalmente en los de CaixaBank, que es el banco colaborador oficial para este tipo de pagos. Otros bancos o cajeros automáticos generalmente no disponen de esta funcionalidad. Además, dentro de los cajeros de CaixaBank, solo algunos modelos y ubicaciones permiten realizar pagos de multas, por lo que es recomendable acudir a sucursales o cajeros principales donde esté habilitado el servicio.

Si no tienes un cajero CaixaBank cerca o no encuentras uno que permita el pago, también puedes pagar tu multa de forma online, en oficinas colaboradoras o en Correos.

En qué bancos se puede pagar una multa de tráfico

CaixaBank: es el principal banco colaborador de la DGT para el pago de multas en cajeros automáticos. Permite pago en cajeros y oficinas. Banco Santander: en sus oficinas y, en algunos casos, mediante pago online. Bankia (ahora integrada en CaixaBank): pago en oficinas antes de la integración. BBVA: pago en oficinas y online. Banco Sabadell: pago en oficinas. Banco Popular (integrado en Banco Santander): pago en oficinas antes de la integración. Unicaja Banco: pago en oficinas. Kutxabank: pago en oficinas.

Cuántos días hay para aprovechar el descuento del 50%

Tal y como recalcamos líneas atrás, para aprovechar el 50% de descuento de la sanción tienes hasta 20 días naturales desde la notificación de la multa para aprovechar el descuento por pronto pago. Si pagas dentro de ese plazo, se aplica un descuento del 50% sobre la cuantía de la sanción. Si pagas fuera de estos días, tendrás que abonar el importe íntegro.