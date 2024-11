¿Cómo dar de baja temporal a un coche?

En España, existen un sinfín de personas que, por ‘x’ razones, no utilizan su vehículo y lo tienen parado o estacionado en cualquier calle o parking de la ciudad. Por ello, hay muchos que optan por dar de baja de forma temporal al vehículo y así ahorrarse unos euros, puesto que están exentos de pagar algunos de los impuestos obligatorios para que el coche circule correctamente por las carreteras de nuestro país.

Dar de baja temporal un coche online

Para dar de baja a un coche temporalmente en España, puedes hacerlo a través de la web de la Dirección General de Tráfico, y así evitar acudir de forma presencial a la oficina. Tal y como su propio nombre indica, este proceso se llama ‘baja temporal del vehículo’ y permite suspender el uso del vehículo sin que pierdas la propiedad del mismo. A continuación, os explicaremos los pasos a seguir.

Accede a la web de la DGT: en primer lugar, debemos de visitar la web oficial de la Dirección General de Tráfico (https://www.dgt.es/). Identificación digital: una vez dentro, y para poder realizar el trámite online sin problemas, necesitarás identificarte mediante varias opciones: certificado digital, DNI electrónico, Clave PIN (en caso de estar registrado) o con el Sistema de autenticación con usuario y contraseña. Selecciona el trámite de baja temporal: tras la identificación, busca la opción de ‘Baja temporal de vehículo’. Esta suele encontrarse en el apartado de ‘Trámites y Gestiones’, o directamente en el buscador, es decir, en la lupa que suele estar en la esquina superior derecha. Introduce los datos del vehículo: te pedirán que introduzcas los datos del automóvil que deseas dar de baja temporal. Es importante verificar que toda la información sea correcta. Confirma el trámite: después de ingresar los datos, se te presentará un resumen del trámite. Si todo está correcto, deberás confirmar la baja temporal. Recibe la confirmación: por último, recibirás una confirmación de la baja temporal en tu correo electrónico, y que será válida hasta el tiempo que hayas solicitado.

Por otro lado, cabe destacar que la baja temporal no tiene coste, pero deberás tener en cuenta que el vehículo no podrá circular durante el tiempo que esté dado de baja. Asimismo, puede durar un máximo de 1 año. Si después de ese tiempo deseas mantenerlo en ‘standby’, deberás renovarlo. Además, no se pagarán impuestos de circulación, pero el automóvil seguirá figurando a tu nombre, por lo que si no lo retiras de la Dirección General de Tráfico, podrías seguir recibiendo sanciones por no tenerlo dado de baja.

Cómo dar de baja temporal un coche en Tráfico

Si prefieres realizar el trámite de baja temporal de un coche de forma presencial en Tráfico, el proceso es bastante sencillo y solo requiere que sigas algunos pasos para hacerlo de forma correcta. Antes de acudir a Jefatura de Tráfico, deberás asegurarte de que llevas la documentación requerida: DNI, carné de conducir, el número de matrícula del coche y el certificado de estar al corriente de pago en el impuesto de circulación.

El segundo paso es acudir a la Jefatura de Tráfico más cercana. Hay que tener en cuenta que algunas de ellas, por no decir todas, requieren cita previa, por lo que es recomendable solicitarla. Posteriormente, solicitaremos el formulario de baja temporal. Estará disponible en las ventanillas de atención al público o lo podrás obtener en los mostradores de información.

A continuación, rellenaremos el formulario con todos los datos solicitados: importante verificarlos. Una vez completemos la documentación, presentaremos la documentación anteriormente citada y recibiremos, si todo está correcto, un justificante, que certifica que el vehículo ha sido dado de baja temporalmente. Este resguardo nos servirá como prueba de que el coche no está en circulación y no se te podrá exigir el pago del impuesto de circulación durante este tiempo.

Por otro lado, es importante destacar que, durante el periodo en el que el vehículo está dado de baja, no podrá circular bajo ningún concepto. Si el coche está en circulación, necesitarás darlo de alta de nuevo antes de poder utilizarlo, de lo contrario podrás recibir una multa de 200 euros, además de la inmovilización total del vehículo.

En algunos casos, puedes perder incluso puntos del carné de conducir si se considera que la infracción es grave. Aunque no siempre se aplica, podría ser una posibilidad, dependiendo de la situación y la interpretación de la normativa por parte de los agentes.

Cuánto cuesta la baja temporal de un coche