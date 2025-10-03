Cómo comprobar el nivel de aceite del coche
El aceite del coche, posiblemente, es uno de los elementos más importantes del vehículo. Es un líquido vital para conseguir el buen funcionamiento del motor, y su principal función, entre otras, es lubricar las piezas móviles del motor para reducir de esta forma la fricción y el desgaste, y así evitar lógicamente grandes y costosas averías. Por otro lado, también es importante destacar que ayudará al enfriamiento del motor, disipará el calor, limpiará un gran número de residuos e impurezas que se generan principalmente durante la combustión y contribuirá a mantener un buen sellado entre los cilindros y los pistones. Por ello, es primordial realizar un mantenimiento periódico, que alargará la vida útil del motor y garantizará además un rendimiento óptimo y efectivo.
