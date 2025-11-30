Los coches de la marcha china Lepas ya están saliendo de las líneas de producción de sus factorías para su desembarco en España, mercado al que llegará con el Lepas L8 y el Lepas L4. Situadas en el centro de producción del Grupo Chery en Wuhu, estas instalaciones están a la vanguardia de la industria por su grado de automatización, gestión digital y control de calidad inteligente.

Con un 97% de automatización, la planta Lepas representa el estándar más elevado de manufactura inteligente en la industria de la automoción. En sus líneas de ensamblaje, las carrocerías avanzan por transportadores aéreos y skid conveyors, guiadas con precisión entre estaciones de soldadura. 660 brazos robóticos operan de manera coordinada para fabricar distintos modelos sobre una misma plataforma, adaptándose con flexibilidad al mix de variantes y garantizando una producción continua y precisa. Cada celda robotizada integra sensores de visión, control de par y comunicación en red, asegurando que cada punto de soldadura y cada unión cumpla con tolerancias micrométricas.

Las carrocerías continúan su recorrido suspendidas en cabinas cerradas que albergan procesos totalmente automatizados de pretratamiento, cataforesis y aplicación de capa base y barniz. Las líneas utilizan sistemas robotizados de pulverización con control de caudal y electrostática, optimizando el consumo de pintura y reduciendo la generación de partículas.

En el proceso de ensamblaje final se emplean 165 herramientas de apriete de alta precisión, que aseguran una cobertura del 100 % de los puntos de apriete del vehículo. Los parámetros de torque, las curvas de apriete y la validación de cada unión se registran automáticamente en un servidor central, permitiendo la trazabilidad completa del historial de montaje de cada unidad. Esto significa que, en cualquier momento, pueden revisarse los datos de apriete de un vehículo específico, garantizando control de calidad y responsabilidad total sobre cada producto terminado.

Digitalización, IA y big data

La factoría está completamente digitalizada con un sistema de gestión y operación digital y una torre de control inteligente, desde donde se regulan los procesos y mecanismos de gestión, se logra la gestión visualizada de operaciones y se crean almacenes de datos que apoyan la toma de decisiones.

Esta planta dispone de tecnología de inteligencia artificial visual aplicada a diversos escenarios típicos de fabricación, como el control de calidad en estampación, soldadura y montaje final; para lograr una gestión de calidad de proceso más refinada, trazabilidad digital de la calidad o predicción de fallos, promoviendo el desarrollo de vehículos Lepas de alta gama.

El análisis de datos abarca todo el proceso de diseño, suministro, producción y operaciones para extraer valor de la información. Gracias a la digitalización de procesos y calidad en fábrica, se han implementado mecanismos de seguimiento y análisis de incidencias, mejorando la calidad de producción de manera efectiva. El desarrollo de una plataforma de big data permite romper las barreras entre sistemas, lograr interoperabilidad de datos y realizar consultas de segundo nivel sobre vehículos o análisis diarios de datos.

Objetivo: cero defectos

Las instalaciones de Lepas aplican todos los procesos de calidad y de mejora continua del Grupo Chery, que estandariza el control de calidad en todas las áreas productivas bajo los principios de participación total, estandarización, mejora continua, calidad primero, reducción de ciclos de fabricación y eliminación de despilfarros.

Se implementan inspecciones autónomas, cruzadas, especiales y por muestreo en cada operación. Se monitorizan procesos críticos, se corrigen desviaciones y se asegura que cada automóvil producido por Lepas cumplan todas las especificaciones técnicas y de calidad, conforme al procedimiento de control de supervisión y medición del producto. Una vez salen de la línea de producción, cada vehículo se someten a una inspección de apariencia, ajuste interior/exterior, funciones y rendimiento, y, tras superarla, se emite el certificado de conformidad para su envío a almacén.