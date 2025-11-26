Las ventas de vehículos nuevos en la Unión Europea (UE) aumentaron un 5,8% en octubre respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar más de 916.000 unidades gracias al impulso de BYD, MG y Omoda. Los fabricantes automovilísticos procedentes de China fueron las marcas que más aumentaron sus matriculaciones en el décimo mes del año con incrementos de hasta el 200%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Una situación que contrasta con la caída de la demanda de los fabricantes estadounidenses en el Viejo Continente, como es el caso de Tesla.

Así lo reflejan los datos publicados por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), a los que ha tenido acceso este diario, en lo que destaca los datos registrados por la automovilística asiática que acumula un incremento del 240% en el número de matriculaciones registradas en la Unión Europea hasta octubre frente al mismo período del año anterior, tras sumar un total de 94.216 unidades, lo que supone más que triplicar los 27.741 vehículos matriculados en los nueve primeros meses de 2024.

BYD, MG y Omoda aumentan sus ventas

El crecimiento de las marcas chinas en Europa no se reduce a BYD, ya que SAIC Motor, dueño de la marca MG, también sigue aumentando sus ventas en el continente y en el mes de octubre ha registrado un incremento de sus ventas del 56%, con 18.847 unidades entre sus modelos de combustión y electrificados, y en el acumulado ha crecido un 39% al rozar las 174.000 unidades hasta octubre.

En el lado contrario, Tesla redujo casi a la mitad sus operaciones en la Unión Europea con una caída del 48% de sus matriculaciones al registrar 5.647 ventas en octubre frente a las 10.867 del mismo mes del año anterior, siendo la marca de automóviles que peores resultados se anotó en el último mes en el Viejo Continente. Estos datos, junto con los acumulados hasta octubre hacen que su cuota de mercado de la compañía de Elon Musk pase del 2,2% hasta octubre del año pasado al 1,3% actual.

Ventas de coches en Europa

En el acumulado de los diez primeros meses del año, el mercado europeo ha matriculado más de 8,9 millones de vehículos, un 1,4% más que en el mismo período del año 2024. No obstante, a pesar de este reciente impulso positivo, los volúmenes generales siguen estando muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Por tipos de motorización, la cuota de mercado de los coches eléctricos de batería alcanzó el 16,4% en lo que va de año (3,2 puntos porcentuales más que hasta octubre de 2024). Así, hasta el décimo mes del año, suman más de 1,47 millones de unidades (un 25,7% más). Mientras, los vehículos híbridos-eléctricos lideran la opción de motorización más popular entre los compradores (el 34,65%, con un incremento del 15,6% interanual) y los híbridos enchufables siguen ganando terreno.

Las matriculaciones de coches eléctricos híbridos enchufables siguen creciendo, alcanzando las 819.201 unidades durante el mismo periodo. Esto se debió al aumento del volumen en mercados clave como España (+109,6%), Italia (+76,5%) y Alemania (+63,4%). Como resultado, los coches eléctricos híbridos enchufables representan ahora el 9,1% de las matriculaciones de vehículos en la UE, frente al 7% del año pasado.

En tanto, la cuota de mercado combinada de los coches de gasolina y diésel cayó al 36,6%, frente al 46,3% del mismo período de 2024. A finales de octubre de 2025, las matriculaciones de vehículos de gasolina disminuyeron un 18,3%, con descensos en todos los mercados principales. Francia experimentó la caída más pronunciada, con un desplome del 32,3% en las matriculaciones, seguida de Alemania (-22,5%), Italia (-16,9%) y España (-13,7%).