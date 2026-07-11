La carrera por el coche eléctrico se acelera: la china MG apuesta por una tecnología con mayor autonomía y una carga más rápida

MG se suma a la carrera por conseguir la mejor batería para coches eléctricos. El fabricante automovilístico chino utilizará tecnologías más avanzadas de electrificación y conducción inteligente en sus modelos a partir de 2027, bien sean híbridos o eléctricos. Esta hoja de ruta está basada en la próxima generación de la tecnología MG Plug-in Hybrid+, la introducción de la tecnología de batería MG SolidCore para los modelos Plug-in Hybrid+ y una nueva fase de desarrollo de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, diseñada en torno a las condiciones reales de conducción europeas.

Estos nuevos desarrollos reflejan el compromiso de MG de hacer que la tecnología avanzada sea más accesible, útil y relevante para los conductores europeos en su día a día. Desde sistemas de propulsión híbridos más eficientes hasta asistencia inteligente al aparcamiento, apoyo a la conducción en autopista y el desarrollo a largo plazo de movilidad autónoma, MG se centra en tecnologías que mejoran la confianza, la comodidad y el disfrute al volante.

Nueva tecnología Plug-in Hybrid+

El nuevo sistema Plug-in Hybrid+ de MG integra ingeniería mecánica avanzada con electrificación inteligente para ofrecer una mayor eficiencia, prestaciones más ágiles y un refinamiento excepcional, proporcionando una experiencia equilibrada en una amplia variedad de escenarios de conducción.

En el corazón del sistema Plug-in Hybrid+ se encuentra una nueva generación de motores de gasolina híbridos específicos, disponibles en variantes turboalimentadas de 1,1 y 1,5 litros. Desarrollados específicamente para aplicaciones híbridas, los motores alcanzan eficiencias térmicas máximas superiores al 42% y al 43%, respectivamente, ofreciendo un excelente equilibrio entre prestaciones y consumo de combustible.

Trabajando en conjunto con los nuevos motores de combustión se encuentra una transmisión híbrida completamente nueva que integra dos tecnologías principales: Power Split y Motor Decoupling. Juntas, maximizan tanto la eficiencia del combustible como la de la energía eléctrica, permitiendo que el sistema de propulsión alcance una nueva referencia en aprovechamiento energético global.

La tecnología Power Split distribuye de forma inteligente la potencia entre el motor de combustión y los motores eléctricos, optimizando continuamente el flujo de energía en función de las condiciones de conducción. Esto permite que el sistema de propulsión funcione en su modo más eficiente en todas las condiciones de conducción, sin las limitaciones de una transmisión convencional de relación fija.

La tecnología Motor Decoupling introduce un mecanismo que desacopla por completo el generador en conducción puramente eléctrica. Esto elimina la resistencia innecesaria y mejora significativamente la eficiencia de la conducción eléctrica.

El nuevo sistema Plug-in Hybrid+ selecciona automáticamente el modo de funcionamiento óptimo en todo el rango de velocidades, con conducción eléctrica a baja velocidad, funcionamiento Power Split a velocidades medias y tracción directa del motor de combustión a velocidades más altas. Esta estrategia de funcionamiento inteligente permite que el motor mantenga una eficiencia térmica superior al 40% en aproximadamente el 90% de las condiciones de conducción, al tiempo que alcanza hasta un 90% de eficiencia en conducción eléctrica, ofreciendo excelentes prestaciones, tanto si la batería está completamente cargada, como si está descargada.

El nuevo sistema de propulsión también ofrece importantes mejoras en prestaciones, con aceleraciones de 0 a 100 km/h en menos de 6 segundos, y de 80 a 120 km/h en solo 3,5 segundos, proporcionando una respuesta potente y ágil, tanto en conducción urbana como en autopista. La mejora en la entrega de par también incrementa la capacidad de arranque en pendiente hasta en un 72%, aportando mayor confianza en pendientes pronunciadas y en condiciones de conducción exigentes.

Los modelos con tecnología Plug-in Hybrid+ de la gama MG se beneficiarán de esta nueva tecnología, que estrenará el MG ZS Plug-in Hybrid+, cuyo lanzamiento previsto será en 2027.

Batería semisolida en los modelos de MG

MG ha confirmado que su recientemente anunciada tecnología de batería SolidCore también se introducirá en futuros modelos Plug-in Hybrid+, representando la siguiente fase de la estrategia de electrificación de la compañía. Como primer fabricante de automóviles en lograr la producción en masa de baterías de estado semisólido, MG ha desarrollado la tecnología de batería SolidCore para mejorar aún más la eficiencia, la capacidad y la facilidad de uso de sus sistemas de propulsión electrificados de próxima generación.

Desarrollada a partir de una avanzada arquitectura de estado semisólido que incorpora una estructura tridimensional tipo espinela, la batería SolidCore ofrece una mayor eficiencia de conversión energética y una respuesta de potencia más rápida que las baterías convencionales de electrolito líquido. Optimizada específicamente para aplicaciones Plug-in Hybrid+, la batería SolidCore específica proporciona una entrega de potencia más constante, una mayor estabilidad de la autonomía y mejores prestaciones, ofreciendo una mejor experiencia de usuario a cualquier velocidad, en todos los escenarios de conducción y en todas las condiciones climáticas.

Al mantener una salida de potencia estable en una amplia variedad de condiciones de funcionamiento, la tecnología de batería SolidCore contribuye a ofrecer unas prestaciones del vehículo más constantes, independientemente de la velocidad, el escenario de conducción o la temperatura ambiente. El resultado es un sistema de propulsión electrificado altamente eficiente que proporciona prestaciones predecibles y repetibles en la conducción diaria, al tiempo que mejora aún más la eficiencia global del sistema Plug-in Hybrid+.

Para los clientes, esto se traduce en una mayor confianza al volante. Al reducir el impacto de las bajas temperaturas y de una carga de batería agotada sobre las prestaciones del vehículo, la tecnología de batería SolidCore ayuda a abordar muchos de los compromisos tradicionales asociados a los vehículos híbridos enchufables, ofreciendo una experiencia de conducción más constante y tranquilizadora en todo el rango operativo del vehículo.

Los primeros modelos MG Plug-in Hybrid+ que incorporarán la tecnología de batería SolidCore serán tres nuevos SUV en las categorías de los segmentos B, C y D, ampliarán aún más la oferta de vehículos electrificados de próxima generación de la marca.