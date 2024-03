Cada vez hay más en España: así es como funcionan los pasos de cebra inteligentes

En el año 2022 murieron en nuestro país 350 personas debido a atropellos, de las que unas 120 se produjeron en vías urbanas y 55 en un paso de cebra. Hablamos de unos malos datos que dejan claro que algo no se está haciendo bien en el campo de la seguridad vial para poder proteger a los usuarios que tengan una mayor vulnerabilidad en las calles y carreteras: los peatones.

Unos usuarios vulnerables

La dispersión de las señales que ha fomentado la DGT, lo cierto es que permite que, además de las 400 incluidas en el catálogo oficial que permite que organismos como ayuntamientos o comunidades autónomas puedan crear sus propias marcas viales, provoca la existencia de señales desconocidas por los conductores en carretera.

Los nuevos pasos de cebra inteligentes

La novedad llega por parte de los pasos de cebra inteligentes que son usados en ciudades como Madrid, Valencia, Murcia o Pamplona e incluso desde hace unas semanas en el pueblo de Coaña, Asturias, donde el alcalde tomó la decisión de instalar un equipo de este tipo.

El coste es algo superior a los 11.000 euros y estos equipos se llaman inteligentes porque pueden detectar la presencia de un peatón que se aproxima a pasar por él.

Una inversión que se puede dar como bien realizada si al final lo que hacen es ayudar a reducir las cifras que hay de accidentes de circulación, sin duda, pero que de momento hace que no todos los ayuntamientos se planteen todavía su adquisición.

En este sentido, el paso de cebra alertará a los conductores de que hay de la presencia de un peatón con señales luminosas.

Los hay de dos clases, en los que son más sofisticados se van a iluminar las líneas del cebreado, pero otros tienen focos sobre un mástil que lo que ocurre es que se iluminan de forma cenital en la totalidad del paso de cebra.

Algunos disponen de señales luminosas y sonoras

Los hay que tienen señales de carácter luminoso y sonora, las cuales lo que hacen es alertar a los peatones de que están acercándose a un paso de cebra, por si no tienen consciencia de ello al usar el móvil o similar.

Hablamos de una acción que es adecuada por el uso de los nuevos dispositivos que van a mejorar la seguridad, pero es algo erróneo para la DGT, que no los ha podido regular todavía, lo que puede acabar generando confusión entre los usuarios al no conocerles.

Durante el día no se van a iluminar

De todas formas, es conveniente saber que esta clase de pasos de cebra se van a cruzar como cualquier otro, con las mismas reglas de prioridad para los peatones, salvo que exista un semáforo que indique preferencia.

¿Consiguen reducir de los accidentes de tráfico?

Pese a que el funcionamiento de este tipo de pasos de peatones es similar que el de los convencionales, donde el peatón tiene prioridad y los conductores están obligados a parar, los pasos de cebra inteligentes sí que tienen más utilidades, por los motivos que vamos a detallar a continuación.

No solo es una gran alternativa para evitar siniestros, también van a poder rebajar las multas a los conductores, ya que se les puede multar por no respetar los pasos de peatones aunque no vayan a causar percance alguno.

De la misma forma, no solo se van a evitar los incidentes en relación con los peatones, ya que los sensores se activarán con animales u otros artículos que se arrojen a la vía.

Bastantes veces, en especial cuando el paso peatonal solo se señaliza por rayas en el suelo, el conductor del coche se va a saltar los pasos sin intención, solo porque las marcas vayan a estar desgastadas. Todos estos pasos pueden ser la solución ideal para todo ello.

Los cruces peatones inteligentes son una tecnología novedosa que quiere aportar a la seguridad vial bastante más que los pasos de cebra, ya que se puede usar en los carriles bici, semáforos en el suelo, etc.

No olvidemos que han salido ya Apps y todavía alguna plataforma web para peatones, por lo que este va a ser el comienzo de un largo camino para que aumente la seguridad vial para todos usando esta clase de tecnología.

Hay que subirse al tren de las nuevas tecnologías…

La seguridad, como otros muchos sectores, no solo no debe negarse al uso de las nuevas tecnologías, tiene que incorporarlas porque traen consigo grandes beneficios que merece la pena apoyarlas y que se extiendan a más lugares.

En el caso particular de estos pasos de cebra, parece que son una opción bastante interesante que puede ir poco a poco ampliarse a más lugares de nuestra geografía, por lo que es una buena forma de poder proporcionar una seguridad mayor a los usuarios de las vías.