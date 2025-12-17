El anuncio de Bruselas de retirar el veto total a la venta de coches de combustión a partir de 2035 no ha sentado nada bien al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha tachado de «error histórico» la propuesta de la Comisión Europea (CE). Esta Se propuesta que atiende a la relajación de las normas pedida por parte de la industria y por Alemania, pero desoye la llamada de España y Francia de mantener los objetivos pactados.

«Es un error histórico de Europa porque la competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no debilitando nuestros compromisos climáticos», ha señalado el presidente del Ejecutivo en la clausura del acto Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática celebrado este miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La oferta de Bruselas es un primer paso que debe ser aún negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva y, según recalcan fuentes comunitarias, en todo caso ese margen del 10% deberá ser «compensado completamente» por los propios fabricantes con «créditos» obtenidos a partir del uso del llamado «acero verde» producido en la UE o de biocombustibles.

Venta de coches de combustión

El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de una flexibilidad que no cuestiona el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, por lo que los fabricantes deberán cumplir aún en 2035 un objetivo de reducción del 90% de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión.

España no quiere coches de combustión

Otros miembros del Gobierno también se han posicionado. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido a Bruselas que no se retrase el fin de la comercialización de vehículos de combustión prevista para 2035, tal y como reclaman otros países como Alemania, a pocas horas de que el Ejecutivo comunitario presente su revisión sobre la ‘hoja de ruta’ ya pactada.

Horas antes de la decisión, Aagesen ha subrayado que España ha sido «consecuente» con la posición que ha venido defendiendo y ha recordado la carta remitida recientemente por el presidente del Gobierno a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que se apostaba por mantener los compromisos ya adquiridos, que el Ejecutivo comunitario ha ignorado.