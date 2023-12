BYD Seal: la superberlina china que pone en jaque a Tesla y a todos los coches eléctricos

Al igual que MG llegó hace un par de años para convertirse en un superventas de los coches térmicos low-cost, otra marca china como BYD (Build Yours Dreams –en castellano Construye tus sueños–) amenaza el sector de las berlinas eléctricas de clase alta con su modelo Seal. Un ‘bicho’ de 4,8 metros de longitud, 570 kilómetros de autonomía y 530 caballos debajo del capó en resumidas cuentas.

Se trata de un coche muy redondo para su ‘juventud’ y con un atractivo muy especial: puedes adquirir su versión más top por menos de 50.000 euros. Con estos mimbres, el Seal se presenta como un actor que promete revolucionar el sector de las berlinas al ofrecer calidad a un coste muy contenido. Sus acabados desprenden una calidad inesperada, quizá por los prejuicios existentes hacia los coches de este gigante asiático.

No en vano, este modelo ha sido el primer chino en 60 años de vida del premio del Coche del Año en Europa que ha entrado entre los siete finalistas. Sólo este hecho nos debe hacer pensar que el Seal debe tener algo especial para colarse entre la flor y nata del panorama continental. Se trata de un vehículo muy preciosista por el exterior y muy potente en cuanto a prestaciones destacando una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos. La sensación de despegue de un avión se hace más que patente con apenas un pisotón.

Muchos expertos han señalado que este coche viene a competir con el Tesla Model 3 siendo su versión china, pero cualquier parecido estético con el modelo norteamericano es pura casualidad. Los tiempos en los que a los automovilistas chinos se les acusaba de plagiar a sus competidores han quedado atrás con un Seal que tiene un carácter propio, a través de un morro afilado, unas líneas muy deportivas y una trasera que evoca a los difusores de la Fórmula 1.

Gracias a un maletero de 450 litros, un espacio interior cómodo y generoso para cinco pasajeros, este coche cumple a la perfección para ser una berlina familiar con un carácter deportivo. Los coches chinos, como marcan los cánones, vienen cargados de tecnología y en el Seal no podía ser menos destacando una gran pantalla central y rotativa de 15,6 pulgadas que preside un salpicadero con plástico, pero no del que se nota. Hay que recalcar que la versión Xcellence añade Head Up Display que nos pareció en la prueba dinámica uno de los mejores del mercado.

El BYD Seal, un comportamiento ejemplar

En dicho recorrido con el Seal pudimos ver que su carácter de 4×4 de la versión más alta le confiere una impresionante estabilidad en toda clase de pisos. Probamos en carretera secundaria, de montaña y con lluvia y los resultados fueron excepcionales demostrando que su gran potencia no está reñida con una sensación de conducción más que fiable.

El modelo BYD Seal –que lógicamente trae la codiciada pegatina 0– se encuentra sujeto al Plan MOVES III, así que puedes reducirse hasta un total de 7.000 euros del precio final si el cliente decide achatarrar un vehículo previamente. Esto nos dejaría el precio del modelo de acceso a la gama en 36.900 euros siendo el BYD Seal Design –que cuesta 46.990 euros sin descuentos y ayudas– y de 40.780 euros para el BYD Seal Excellence AWD –48.990 euros sin descuentos y ayudas– siendo éste último el modelo más equipado de la gama.

La marca china promete dar guerra en un mercado eléctrico donde todas las marcas están buscando optimizar precios y calidades. Con una de las mejores autonomías del segmento D, con un motor que destila potencia y una diseño espectacular, a muchos fabricantes les ha llegado la hora de ponerse las pilas con un BYD Seal que aspira a convertirse en un superventas.