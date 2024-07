El botón oculto que tienen todos los coches y que casi nadie utiliza: el resultado es sorprendente

Existen una serie de elementos que son parte del habitáculo del coche y que, por mucho que se miren, no te das cuentas de su mera presencia y que, además no están por estar, tienen una función en concreto y de gran importancia. Por todo ello, creemos que merece la pena descubrir un botón del coche que no mucha gente usa, pero que es bastante práctico, en especial cuando llega la noche. Algo que hay que hacer antes de arrancar el motor, hasta incluso en el caso de que sea un coche que uses a diario, es dedicarle unos segundos para comprobar bien la posición de los asientos, la altura del volante y si la colocación de los espejos retrovisores es buena para ti. Si hablamos de los espejos retrovisores, es necesario fijarnos primero en los exteriores, así se garantiza que no están ni muy bajos ni tienen un ángulo demasiado cerrado o abierto, puesto que de no ser así, nos van a dejar ciegos en los ángulos muertos y no se van a poder algunas maniobras. No debemos olvidarnos de fijarnos en el espejo interior y que se vaya a colocar de tal manera que veamos la totalidad de la luneta trasera para que se pueda recibir la totalidad de la información de lo que suceda en la carretera detrás de nosotros.

El botón “secreto” en los espejos retrovisores y su misión poco conocida

Nos vamos a centrar dese ahora en el espejo retrovisor interior. Por normativa, la totalidad de los coches se deben equipar con un espejo izquierdo y otro central, de no contar con este último, deben contar con uno en el lado derecho, aunque lo más normal es que cuenten con tres espejos. Lo normal es que la totalidad de espejos retrovisores cuenten con un botón o palanca en la zona inferior. En el caso de que a simple vista no se vea, es posible recorrer con la mano la superficie de la misma carcasa y vas a poder encontrarlo de manera sencilla. Como dice el vídeo, la función que tiene es práctica, en especial durante la noche. Debes tener claro que el espejo retrovisor es un sistema antideslumbramiento, con un funcionamiento bastante fácil, el cual permite que se varíe la posición del mismo espejo de tal forma que así las luces de los coches que circulen detrás de nosotros no nos vayan a deslumbrar.

Seguro que conduciendo por alguna carretera secundaria te pasó que el coche que iba detrás de ti iba demasiado cerca y sus luces te iban deslumbrando, ¿no? La solución es fácil, solo tienes que con el botón o palanca del retrovisor cambiar el ángulo del espejo de tal forma que los destellos van a salir reflejados hacia el techo y no te van a molestar tanto.

¿Para qué vale el botón que está en la guantera del coche?

En el verano, las elevadas temperaturas terminan haciendo muchas veces que los viajes sean algo realmente agotador. El calor en el habitáculo no solo va a ser incómodo, también puede crecer el cansancio del conductor, de tal forma que afecte a la seguridad y a la concentración.

No debes olvidarnos de que el motor del coche también se puede sobrecalentar, lo que puede acabar siendo un problema para el funcionamiento.

Pese a que el aire acondicionado sea una solución habitual, no todos los conductores se pueden permitir que esté encendido todo el tiempo, por lo que se gasta de más en cuanto a combustible.

Respecto a ello, el botón que se encuentra oculto en la guantera del vehículo al final llega a adquirir una relevancia importante. Hablamos de un pequeño accesorio que pasa desapercibido y que transforma la guantera en una nevera pequeña.

Cuando se activa el botón, que suele ser un mando que es de tipo giratorio, lo que ocurre es que pasa a permitirse que una parte del aire acondicionado termine entrando en el compartimento de la guantera.

Beneficios extra del artefacto escondido en el vehículo

El botón no solo tiene utilidad para que se mantengan las bebidas frías en verano. De la misma forma, puede también ser una herramienta de gran valor para los viajes largos, puesto que se permiten guardar los alimentos que precisen de un mantenimiento a temperatura fresca.

Todo ello puede ser de gran utilidad para las familias que viajen con niños, de tal forma que nos aseguremos que, tanto los snacks como las bebidas se encuentren a mano y siempre frescos.

La mejor noticia que también podemos dar es que este tipo de característica la encontramos disponible en buena parte de los coches actuales. Si el coche es más o menos nuevo, hay muchas posibilidades de que tenga este accesorio.