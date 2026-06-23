El BOE confirma el cambio en el carnet de conducir a partir de 2026: la nueva norma que afecta a los conductores

El envejecimiento trae consigo una serie de cambios que pueden afectar la capacidad para realizar determinadas actividades cotidianas. La reducción de los reflejos, los problemas de visión o audición y algunas alteraciones cognitivas pueden influir directamente en la seguridad al volante. Por ello, muchas personas se preguntan si existe una edad máxima para conducir y qué requisitos deben cumplir los conductores mayores. Aunque la normativa no establece un límite de edad concreto para dejar de conducir, sí contempla medidas específicas destinadas a garantizar que los mayores de 65 años mantengan las condiciones físicas y psicológicas necesarias para hacerlo de forma segura.

La Dirección General de Tráfico (DGT) indica que en España no existe una edad máxima establecida para seguir al volante; lo que determina si una persona es apta es su estado físico y mental. Sin embargo, la normativa vigente establece que los conductores mayores de 65 años deben renovar su carnet con más frecuencia que los más jóvenes. El objetivo de esta medida es comprobar que mantienen las capacidades necesarias para conducir con seguridad y reducir posibles riesgos tanto para ellos como para el resto de usuarios de la vía.

Cambios en el carnet de conducir para los mayores de 65 años

«A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos.

El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible es que si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también será menor la tasa que debes pagar para renovarlo», detalla la DGT.

De este modo, los periodos máximos de vigencia de los permisos de conducir quedan establecidos de la siguiente manera:

5 años: coches, ciclomotores y motocicletas (AM, A1, A2, A, B), además de las licencias de conducción.

3 años: permisos profesionales para autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…).

El proceso para renovar el permiso de conducir de una persona mayor de 65 años es prácticamente igual al de cualquier otro conductor:

Acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado e indicar que se desea renovar el permiso de conducir. En el propio centro se puede realizar todo el trámite, incluida la fotografía necesaria para la renovación. Allí se abonará el importe correspondiente al reconocimiento médico y la tasa de tráfico. En el caso de las personas mayores de 70 años, están exentas del pago de esta última tasa. Una vez realizado el trámite, se entrega un permiso provisional que permite circular por España hasta recibir el documento definitivo. Aproximadamente un mes y medio después, el nuevo permiso llegará al domicilio del conductor sin necesidad de realizar más gestiones ni efectuar pagos adicionales.

Envejecimiento de la población y seguridad vial

Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, se recomienda que las personas revisen y valoren su capacidad para conducir a partir de los 75 años. Los resultados muestran que, al alcanzar esta edad, el riesgo de verse implicado en accidentes de tráfico puede incrementarse de manera notable. La investigación apunta a que factores como la pérdida de agilidad, los problemas de visión y la disminución de los reflejos pueden afectar a la capacidad para conducir con seguridad.

Identificar las señales que pueden indicar que una persona debería plantearse dejar de conducir es fundamental para garantizar la seguridad vial. Algunas de las más comunes son las siguientes:

Si el conductor tiene problemas para responder con rapidez ante situaciones del tráfico o señales de advertencia, puede ser una señal de que su tiempo de reacción se ha reducido.

Las dificultades para conducir de noche, leer señales de tráfico o detectar objetos y obstáculos en la carretera pueden indicar la necesidad de revisar la capacidad para conducir.

Desorientarse con facilidad u olvidar trayectos habituales puede ser un indicio de alteraciones en la memoria o en determinadas capacidades cognitivas.

Sentir nerviosismo o ansiedad al conducir, así como evitar determinadas situaciones como circular por carretera o hacerlo con condiciones meteorológicas adversas, puede ser una señal a tener en cuenta.

Haber sufrido pequeños accidentes o acumular varias infracciones de tráfico puede indicar la necesidad de evaluar si se mantienen las condiciones adecuadas para conducir de forma segura.

Finalmente, cabe señalar que, según el último informe de siniestralidad vial en España, con datos correspondientes a 2024, los conductores mayores de 75 años, junto con los grupos de entre 65 y 70 años y de 70 a 74 años, son los que presentan la tasa de siniestralidad más baja: 3 casos por cada 1.000 accidentes.