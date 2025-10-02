Aviso urgente si tu coche tiene esta letra en la matrícula: es importante

La circulación requiere de una serie de controles técnicos y mecánicos que garanticen el correcto funcionamiento de los vehículos por caminos, carreteras y autovías. Es importante que todos los conductores de coches conozcan los detalles sobre cuándo y cómo pasar la ITV, las posibles opciones de dichos resultados y la documentación que se entrega. Las autoridades y directivos deben llevar un control exhaustivo sobre los tipos de vehículos, la agenda de matriculaciones, la difusión de información y materiales para concienciar a la población en materia de educación vial desde los más pequeños en las instituciones escolares. Si tu coche tiene esta letra en la matrícula, debe pasar la ITV por primero vez en este 2025.

Según los Servicios de la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), tiene como objetivo asegurar que los automóviles en circulación mantengan unas condiciones de seguridad por encima de los mínimos exigidos. Además, minimizar el riesgo de accidentes por causas técnicas y contribuir a proteger el medio ambiente a través de la reducción de las emisiones de los gases de escape. En este sentido, indican que la ley establece una periodicidad mínima con la que los vehículos deben pasarla, así como también situaciones extraordinarias que obligan a acudir a la revisión. A su vez, la finalidad fundamental de la ITV con esta matrícula es la de comprobar que tanto el estado general de tu vehículo, como los elementos de seguridad, se encuentran en unas condiciones que te permitan seguir circulando sin que represente un peligro para sus ocupantes, el resto de usuarios de la vía pública o el medio ambiente.

Los coches con matrícula que deben pasar la ITV por primera vez

Enero: LMC a LML

Febrero: LML a LMX

Marzo: LMX a LNN

Abril: LHV a LPD

Mayo: LPD a LPW

Junio: LPW a LRP

Julio: LRP a LSG

Agosto: LSG a LSR

Septiembre: LSR a LTD

Octubre: LTD a LTP

Noviembre: LTP a LVD

Diciembre: LVD a LVV

La Guardia Civil de España explica que lo primero que debes saber es que la fecha de validez es la que consta en el certificado de características técnicas. A su vez, detallan que hay un período de gracia pero que se puede pasar la ITV con la antelación que queramos.

«Si pasas con una antelación máxima de 30 días, la fecha de vigencia de la nueva ITV será la fecha de caducidad de la ITV anterior, sin perder los 30 días de antelación», informan las autoridades.

La documentación que se necesita para pasar la ITV es el permiso de circulación y el certificado de características técnicas. Sobre los resultados que determinan los informes cuando realizas la ITV de tu vehículo, pueden darse tres opciones: favorable, desfavorable o negativa.

¿Qué significa cada resultado del informe de la ITV?

La resolución de la ITV favorable determina las condiciones adecuadas, óptimas y eficientes de tu coche en términos técnicos y mecánicos. Además de tener en cuenta la matriculación, en ese momento, el personal a cargo debe entregarte dos documentos: un informe de inspección que debe acompañar siempre al vehículo y una señal v 19 que se coloca en la parte interior del parabrisas, arriba a la derecha.

Si la ITV es desfavorable, entonces hay un tiempo aproximado de dos meses para subsanar defectos que fueron observados. En cuanto al uso del vehículo, únicamente puedes ir al taller y de vuelta a la inspección.

La resolución del informe de carácter negativo indica que el vehículo únicamente puede ir en grúa al taller para que se lleven a cabo las reparaciones correspondientes. Luego, volver a la inspección para comprobar que se han subsanado esos errores.

¿Cuáles son los plazos de la ITV según cada vehículo y matrícula?

A partir del tipo de vehículo y matrícula que presente cada ciudadano, se informan los tiempos y plazos para ejecutar las inspecciones. En cuanto a los ciclomotores de dos ruedas, están exentos aquellos que presenten hasta 3 años de antigüedad y los que tengan más de 3 años de antigüedad deben asistir a la ITV cada 2 años.

Las motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros de hasta 4 años de antigüedad quedan exentos; si tienen más de 4 años de antigüedad, realizarán controles cada 2 años.

En el caso de vehículos de turismos particulares, se mantienen exentos los que presenten menos de 4 años de antigüedad. Para los ejemplares que cuenten con una antigüedad de 4 a 10 años, tienen que ser inspeccionados cada 2 años y, los de más de 10 años de antigüedad, cada año.

En la categoría de vehículos ligeros están las furgonetas, furgones y camiones hasta 3.500 Kg. Si tienen menos de 2 años de antigüedad, no deben ejecutar la ITV. Aquellos que tengan de 2 a 6 años de antigüedad, el control les corresponde cada 2 años. De manera anual asisten a la ITV los que presenten de 6 a 10 años de antigüedad y cada 6 meses los que superen los 10 años de antigüedad.

En vehículos pesados como camiones y remolques de más de 3.500 Kg de hasta 10 años de antigüedad deben asistir a realizar la ITV cada año y con más de 10 años de antigüedad, cada 6 meses.